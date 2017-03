Mucho se ha hablado acerca del trágico concierto del Indio Solari en Olavarría.

Soy músico y a la vez soy un comunicador (en radio y a través de esta columna), es decir, estoy en ambos lados del mostrador y he transitado más de 30 años por los escenarios. El rock argentino, y todo lo que genera en las personas, es un fenómeno difícil de explicar un viernes por la mañana, como así también lo es el fútbol o tantas otras manifestaciones que convocan multitudes en nuestro país.

Como bien sabe “íntimamente” cualquier lector de este texto, no somos Suiza, ni Noruega, somos un país con dificultades y todo es tan difícil en nuestra vida cotidiana que no podemos opinar en abstracto (teóricamente) de casi ningún tema. Somos carne y hueso, y nuestra vida corre peligro todo el tiempo.

No es ninguna novedad que Carlos “el Indio” Solari ha sabido cautivar a miles o millones de seguidores. Sus canciones, o su mensaje, o su mística, o su “quien sabe qué” han resonado en la gente y sus conciertos se han convertido en una ceremonia pagana que moviliza al país entero. Para muchos, asistir a un show del Indio representa la posibilidad concreta de escapar de la opresión en la que viven y regalarse dos o tres días extraordinarios en comunidad.

La música, en este caso, es parte de un ritual mucho mayor. Aquellos que asistimos alguna vez a un recital de los Redondos o del Indio hemos protagonizado una película no convencional. No es como ir al cine o a Expoagro. Es extraordinario.

Hace un año fui a Tandil a verlo. El variopinto espectáculo de los fans deambulando por la ciudad, las parrillitas, las remeras, el colorido y los micros son el escenario natural. A la tarde la multitud se acerca al predio, los autos se apilan y las calles se afinan con tanta gente. Todo es chico a la hora del show.

En aquella ocasión fueron 150 mil personas. Eran demasiadas. A poco de empezar, un fan se quedó dormido (¿?) en el piso. Sus acompañantes lo protegían y lo tapaban con camperas en medio de la multitud que bailaba. Mi noche, a partir de ese momento, consistió en ver un poco el concierto y vigilar al durmiente para que no lo aplastaran.

La arenga de muchos consiste en emborracharse desde el mediodía y seguir bebiendo hasta el concierto (también durante). Si llegás arruinado al show (y los arruinados son decenas de miles) nada bueno puede pasar. En muchas ocasiones, como en Tandil, la providencia los iluminó y todos llegaron finalmente a sus hogares.

Algunas preguntas: ¿Eso es culpa del Indio? ¿De la producción? ¿Del publico? ¿Del intendente? ¿O de todos? En realidad la culpa se reparte. Aunque las responsabilidades son bien distintas. La producción del show tiene que brindar las facilidades y recursos para garantizar el normal desarrollo del concierto y cuidar de los asistentes.

Son necesarias las suficientes salidas de emergencia, como así también personal idóneo para poder asistir a la gente en un eventual accidente dentro del predio.

Esto igual no garantiza que alguno pueda tener un infarto o que lo pisen en una avalancha y le quiebren una pierna. Eso es impredecible o mejor dicho inmanejable.

Por otra parte, las masas tienen su propia ley. La palabra “tsunami” (casualmente el título del documental del Indio producido por Vorterix) se aplica perfectamente a la dinámica del fenómeno. Particularmente, en lo personal, me aterroriza la posibilidad de quedar aplastado por una multitud y mis recuerdos de Tandil 2016 en ese sentido siguen siendo abrumadores. Una cosa es el ingreso, por goteo, de miles de personas al predio y algo muy distinto es el final en embudo: todos por la misma salida. La multitud que egresa no entra por el ancho de ninguna calle normal, el efecto ganado “a paso constante” dura interminables minutos hasta descomprimir en la ruta o algún descampado.

La pregunta es si se puede seguir insistiendo en este tipo de conciertos. La producción y el Indio mismo saben íntimamente que la mitad de los asistentes no tienen entrada y que es peor dejarlos afuera.

La historia de los Redondos y del Indio abundan en episodios policiales en las afueras del estadio generados por los colados que presionan para entrar. La realidad es que una vez comenzado, la bomba esta activada y lo único deseable es que todo termine de una vez y la gente se vaya en paz. Esta vez no fue así. La Justicia determinara el grado de responsabilidades. Si hubo negligencia o el concierto estuvo sobrevendido. Aunque las vidas perdidas (lo único que importa) no podrán recuperarse.