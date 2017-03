Una gran marcha contra el fracaso educativo

Los gremios docentes culminaron su plan de lucha en reclamo de mejoras salariales con una gran movilización en defensa de la educación pública ayer en Plaza de Mayo. Los paros de marzo postergaron en gran parte del país el inicio de las clases afectando a más de cuatro millones de niños que ven afectado su derecho a aprender, mientras en la provincia de Buenos Aires sigue el conflicto en pie. En tanto, los resultados de las evaluación nacional sobre rendimiento en las escuelas primarias y secundarias, conocidos y difundidos por el Gobierno anteayer, muestran la otra cara de un mismo fracaso educativo.

Nos dicen que más de la mitad de los estudiantes no pueden comprender bien textos ni resolver correctamente cálculos; siete de cada diez chicos que terminan el secundario no tienen conocimientos básicos de matemática; la mitad de los que empiezan la escuela pública no la terminan y la mitad no entienden los textos que leen. La prueba Aprender, tomada en octubre pasado a alumnos de 6° grado y de 5° o 6° año de todo el país, tuvo resultados similares a los que venían dando otras evaluaciones, como las PISA: bajo nivel de desempeño de en matemática y lengua, y un alto grado de desigualdad en el rendimiento entre los chicos que van a escuelas estatales y privadas. La Argentina alcanzó una tasa neta de escolarización de primaria altísima: casi el 100% de los chicos en edad escolar está efectivamente en la primaria. Sin embargo, la inclusión física en el aula no se relaciona con una inclusión pedagógica real. Esto significa que hay asistencia a la escuela, pero no hay aprendizaje de las competencias cognitivas básicas. Y a medida que crecen, desertan o quedan rezagados.

De acuerdo a los datos difundidos, el porcentaje de alumnos secundarios que alcanzaron un nivel aceptable en matemática y lengua en las escuelas privadas (el 41,4%) duplica al de los que alcanzaron ese nivel en las escuelas públicas (el 19,9%), mientras que los que mostraron bajo rendimiento en escuelas estatales (el 55,6%) casi duplicaron a los de las privadas (el 30,1%).

Respondieron 187.000 alumnos de escuelas públicas (el 66,5% del total) y 132.000 de privadas (el 84%). En la primaria también hubo diferencias entre los dos tipos de modalidades educativas, pero no tan pronunciadas. Esta brecha no se debería tanto a que las escuelas privadas sean mejores, sino a que las estatales tienen cada vez menos alumnos de niveles socio-económicos medios que, a medida que pueden, van migrando hacia la privada; especialmente, en la escuela secundaria. Nuestra escuela dejó de integrar socialmente porque, año a año, se acentúan las diferencias en el aprendizaje asociadas con el nivel socio-económico de las familias. El propio ministro de Educación Esteban Bullrich reconoció que “los resultados son malos”, que “en contexto, la Argentina está cayendo en Latinoamérica”, que “la situación se agrava en matemática, se agrava en el secundario y se agrava en la escuela estatal” y que “esa es la progresión que vemos y sobre la que tenemos que trabajar”. También el jefe de Gabinete Marcos Peña habló del fracaso de la clase dirigente.

“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”, es una conocida frase de Albert Einstein que aplica bien a nuestro país y a este . A los modos en que pretendemos enfrentar los problemas y, en lugar de resolverlos, repetimos los mismos procedimientos con consecuencias obviamente insatisfactorias. Sabemos que la protesta es legítima y que contiene reclamos justos. Pero sabemos también que estos reclamos no deben limitarse a la pelea salarial o fijarse en una discusión ideológica de coyuntura: asumir una crisis educativa que viene de lejos, que excede la cuestión presupuestaria y que involucra a todos los sectores.

Lo primero es reconocer que el problema existe, y trascender las distintas interpretaciones sobre sus causas para generar respuestas alternativas, ponerlas en práctica y evaluar sus resultados. Todos los países que mejoraron su educación le dedicaron más recursos y esfuerzos a la capacitación docente y a fortalecer la educación pública y básica. A mejorar la calidad de la educación a partir de la formación docente. A enseñar a leer y escribir, calcular y razonar. Lo de ayer fue una gran marcha de protesta por el estado de la educación pública, motivada originalmente por un conflicto salarial. Sería un error que quedara como una expresión opositora al Gobierno, así como también sería un error que desde el Gobierno se leyeran los resultados de estas pruebas de evaluación como una responsabilidad de maestros y docentes. Falta ahora que comience la gran movilización para cambiar este estado de cosas y trabajar verdaderamente para mejorar la educación, empezando por aquella orientada a los sectores más humildes o rezagados, más allá de los conflictos gremiales y de las controversias políticas.