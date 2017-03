Dictadura ¿qué dictadura…?

El episodio quedó en las páginas policiales de la época, cuatro décadas atrás. Un francotirador amenazaba una manzana de Villa Crespo (había disparado varias veces sobre una esquina) y la Policía lo buscaba. Bloquearon la zona –algo frecuente por esos años- y decidieron inspeccionar cada departamento. Mis padres, atemorizados, intentaron desprenderse cómo fuera de su biblioteca… Finalmente se frenó el operativo, no pasó nada y conservamos nuestros libros.

Adolescentes o jóvenes de aquella época, cerca de los 60 ahora, recordarán aquel “clima de época”. Ni barba, ni bigote, ni pelo largo, ni ropa excesivamente colorida al estilo hippie: todo podía resultar sospechoso. Las razzias eran habituales en bares, pizzerías, confiterías: había que llevar documento y vestir “prolijo”. Cualquier indumentaria o actitud “sospechosa” era el pasaporte directo a la comisaría.

En escuelas y universidades, fábricas y oficinas, se vivía en tensión por “el que dirán” o por algún individuo vinculado a los “servicios”. Y de éstos, teníamos de sobra: Inteligencia del Estado, de la Policía, de cada una de las fuerzas armadas. “Inteligencia”, también, de grupos de tareas que –como se revelaría más tarde- tenían manejo autónoma, varios salían a delinquir por el delito mismo.

¿Existía alguien que reivindicara a las “minorías”, la igualdad de género, la libertad religosa, la irreverencia cultural?. Ni imaginarlo.

Sólo podía escucharse la música que atravesara el radar de los censores (por allí no pasaban ni Mercedes Sosa ni Serrat, ni Piero ni tantos otros). Estudiar psicología o sociología ya se calificaba de “raro”. Voluntariamente, u obligados por las amenazas, se habían marchado referentes de la comunidad artística de ese tiempo: Alterio, Politti, Vidarte, Nacha Guevara. Y muchos más.

Si uno repasa imágenes de aquellos ‘70, películas o grabaciones de tv, no se advierte la censura directa, rotunda. La apariencia era de “normalidad” y hasta con algunos veranitos de consumo para algunos sectores (el “déme dos”, los viajes a Miami, las primeras tv en color). Pero, subyacentes, radicaban aquellas tensiones, aquellos temores. Se imponía la autocensura y algunos consiguieron perforarla, como las denuncias del BA Herald sobre las desapariciones, por ejemplo.

La dictadura militar implantada el 24/03/76 dejó aquel saldo terrible: desaparecidos, presos políticos (muchos de ellos, torturados). Perseguidos y exiliados por decenas de miles. La ley de prescindibilidad marginó del sistema laboral a otros tantos. Pero, y esto también resulta oportuno recordarlo por estos días, no comenzó en aquella madrugada tenebrosa sino que gestó antes, entre la violencia política, la Triple A y el deterioro general.

Más de la mitad de quienes hoy viven en la Argentina ni siquiera habían nacido cuando la Dictadura Militar marcó a fuego nuestra historia. Adolescentes y jóvenes preguntan ahora cómo era “la vida diaria, la vida normal” en esos años. Y reciben respuestas parciales. La “vida” era aquello, el temor, la tensión, las razzias, aunque también el intento por la “normalidad”. Se disfrutaban auténticamente las glorias deportivas de la Selección, Vilas, Reutemann y Monzón, todos en su esplendor. Pero el personaje en cada ciudad, en cada pueblo, en cada rincón, era el jefe de la guarnición militar. Calles y rutas pobladas por uniformados se habían transformado en el paisaje habitual.

La Argentina arrastraba una lamentable tradición de golpes militares desde Uriburu en 1930, pero siempre derivaban en una salida electoral. Esta vez, la soberbia los llevaba a frases más ambiciosas: “Las urnas están bien guardadas” o “el Proceso no tiene plazos, sin objetivos”. Al igual que Onganía en el 66, se imaginaban un mínimo de dos décadas en el poder y que -de desembocar en elecciones- estas se darían únicamente con “la cría del Proceso”.

Ya sabemos cómo terminó todo.

La ARgentina 76/83 fue aquello, y mucho más. Por eso, no se justifica una visión unilateral o maniquea. Como escribió el profesor Jordi Gracia en El País, a propósito de la flamante novela de Cercas y los ecos de la Guerra Civil española: “No hay cura rápida para una guerra. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es no mentir en exceso, desconfiar de los relatos sentimentalmente blindados y atravernos a decir la verdad con el dolor de saberla y con la alegría de hallarla”.

Ahora, frente a las proclamas violentas del 24, y las versiones superficiales una historia tan dolorosa y tan fresca, bien vale lo que expresó hace pocos días una de las personas que más la sufrió, Graciela Fernández Meijide: “Estas personas que se refieren a nuestro actual Gobierno como una dictadura… ¿entienden realmente lo que significa una dictadura?”