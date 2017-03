Hace 35 años

Monte Grande era un lugar arbolado y tranquilo. En los ‘70 habían proliferado las “casas quintas” de fin de semana. Las enormes propiedades incluían arboles, pileta de natación y los famosos quinchos para comer asado. Yo solía verlas desde la calle mientras paseaba en mi bicicleta. Por aquellos tiempos me había comprado mi primer pantalón baggy de jean, era una especie de bombacha de gaucho, anchísima, de jean. Por aquellos tiempos me divertía el programa de Mario Sapag. Allí, el imitador personificaba a Borges. Aunque el verdadero boom de su programa era la imitación del técnico César Luis Menotti: “Para salir hay que saber entrar”, y otras frases enigmáticas disparaba Sapag.

Ese año fuimos con un amigo al festival “Primarock”, una especie de BaRock realizada en los bosques de Ezeiza (a unos 10 kilómetros de mi casa). Recuerdo que un colectivo nos acercó y tuvimos que emprender una larga caminata por una serpenteante calle asfaltada entre enormes eucaliptos. Finalmente, allí donde funcionaban las gigantescas piletas (ahora vacías) cientos de jóvenes sentados esperaban el comienzo del festival. Ya en aquel momento (corría el año 1981) el público se mostraba dividido entre los rockeros y los más hippies. Los primeros festejaron ruidosamente el concierto de “Dulces 16”, como así también hicieron bajar del escenario, tirándole todo tipo de proyectiles, a María Rosa Yorio, quien no pudo terminar su concierto. Otras hortalizas y frutas impactaron en los rostros de Miguel Cantilo, quien presentaba a su banda “Punch” con su hit “La gente del futuro”, cuya letra sonaba paradójica en medio de la lluvia de naranjas que hacía pensar más bien en la gente del pasado. Otro que la pasó mal en aquel momento fue Federico Moura, del grupo Virus. Alejandro Lerner presentó en sociedad su primer grupo “Lerner y la magia”, de cuyo repertorio emergía una simpática canción dedicada a Mirtha Legrand y sus almuerzos. Spinetta con su banda “Jade” intentó presentar un par de canciones nuevas consensuando con los ansiosos espectadores. La animación-conducción del evento por parte del gran Berugo Carámbula, apelando a la tolerancia del público, tuvo como pago varias silbatinas y abucheos de los concurrentes. Apenas 10 mil personas diseminadas en un enorme predio gigantesco bastaron para empañar la jornada.

Paradójicamente, la visita del grupo inglés Queen en el estadio Vélez fue una fiesta y nos mostró más unidos que nunca, somos más sosegados y tolerantes cuando los artistas son extranjeros. Pocos meses después, la guerra de Malvinas, produciría el efecto contrario. Las radios sólo pasarían música nacional y la gente insultaría a los piratas ingleses.

Por aquellos meses llegó a nuestro país Luca Prodan, escapando de las drogas duras y el alcohol. Su viejo amigo de la escuela secundaria, Timmy Mc Kern se había mudado de Escocia a Hurlingham y lo invitaba a pasar unos días de campo en su estancia de Nono, en Traslasierra. Allí Luca pudo componer nuevas canciones y hasta pensó en armar una banda de rock. Volvió a Londres y regresó meses después con varios instrumentos. Como un verdadero maestro musical Luca pudo pasarles las nuevas canciones al marinero Germán Daffunchio (cuñado de Timmy Mc Kern), quien poco tiempo después dejó la marina para dedicarse a la música. El grupo se completaría con una baterista inglesa llamada Stephanie Nuttal y un amigo de Germán, de nombre Alejandro Sokol, quien se encargaría de tocar el bajo (Luca había traído un Hofner igual al que usaba McCartney en los Beatles). El debut fue en el pub “Caroline” en Hurlingham, donde residía la familia de Timmy Mc Kern. Ese primer show fue una especie de ensayo con público. El 20 de marzo de 1982, el grupo llamado Sumo, se presenta en el festival “Rock Del Sol a la Luna” junto a bandas como Riff, Los Violadores, Memphis La Blusera y Juan Carlos Baglietto. Pocos días después, la baterista Stephanie Nuttal regresaría a Londres, en plena guerra de Malvinas. Alejandro Sokol tomaría el puesto vacante de baterista y un vecino de Germán, llamado Diego Arnedo, sería el bajista. Poco tiempo después también se incorporaría el saxofonista Roberto Pettinato, quien era el redactor de la revista El Expreso Imaginario. Han pasado 35 años y la historia se sigue escribiendo.