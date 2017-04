Nosotros, los comunes

Todo el mundo sabe, y esto es lo extraño, cuáles son las intenciones de cada una de las movidas. Yo personalmente no sé si el acto de mañana existe o no.

Según dijo uno de los diputados de la UCR que estaba en la mesa de Mirtha, incluso no sé si convenga movilizar gente. Pero creo que cada uno hace lo que se le antoja, si se siente incómodo tiene la posibilidad de pararse arriba de un banquito, como hacen los ingleses, y putear desde ahí arriba todo lo que usted quiere.

Yo llevaría un banquito.

Pero es muy probable, y esto me asusta, que el día 6 apelen a la sensibilidad de la gente, que hasta ahora observa atónita y callada, que soporta el corte sistemático del sistema de subte, en el mismo día que hay un paro, y otras tantas bellezas que detienen todo, a lo que nos tienen acostumbrados. Todo está bien delineado, no tiene que existir oposición alguna.

Y así fue cómo durante años no permitieron que ninguna oposición se plantara frente a ellos. Crear un ente de oposición es movilizar muchísimas cosas, y eso lleva un tiempo y lleva gastos, crearlo o desafectarlo, y hace falta alguien que lo financie.

Cada vez que veamos algún tipo de conato de agresión, una forma poco tolerable cuando hay odio hasta en los niños, donde tergiversar es lícito, donde se enarbolan banderas que no queremos ver más, porque son tan culpables unos como los otros, tenemos que darnos cuenta que es una forma de intimidación a las personas comunes. Pero somos tan poderosos los comunes, los que no pertenecemos y no estamos atrás de ninguna bandera de nadie, tan magnánimos, misericordiosos, incomprensivos, que los comprendemos.

No hay nada más molesto que un pueblo bien plantado, con el ideal claro republicano. Es imposible que haya una fuerza que lo mueva un milímetro.

No sé si será una movilización cuantiosa la de mañana, muchos espearn un número, muchos dicen que es un fake, para que te encuentres solo con la banderita como un boludo en Parque Lezama. Pero te pido por favor que, no importa de qué manera, hagas lo que se te antoja, lo que te dice el corazón, sin joder a los demás y aceptando siempre la ley de la causa y el efecto que es imposible de detener.

Nosotros los comunes tenemos el poder de decir NO. Nosotros los comunes, si estamos enojados con alguien, tiene que ser por algo, porque generalmente necesitar a alguien para confrontar es olvidarse de los problemas que uno tiene adentro. “Tengo tanto miedo por las cosas que hice, que haré cosas peores para borrar las anteriores”.

Espero que haya terminado para siempre esta idea de utilizar la frase “que se vaya”, “destitución”, “destituir”. Sí pueden usar la palabra 2helicóptero”, que es esdrújula.

Igualmente están haciendo unos dís herosos y yo cada vez estoy más feliz, ya que dentro del caos se encuentra lo mejor de los mejores.

Besos,

Porota