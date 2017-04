¿Un paro para que todo siga igual?

Una curiosa mezcla de alivio, desahogo y resignación dejó la jornada de este jueves 6 de abril, el primer paro general contra el gobierno de Mauricio Macri, una demostración de fuerza de la dirigencia sindical destinada a neutralizarse por la propia dinámica de las fuerzas en juego. La conducción colegiada de la CGT retomó el control, por un instante, de la protesta social, protagonizada en las calles por piqueteros y organizaciones de izquierda. Mientras tanto, otra parte de la sociedad que observó la inutilidad de este paro y su intencionalidad política extra-gremial, encontró una expresión ciudadana que tuvo una inesperada presencia masiva en las calles el sábado 1°, en la Plaza de Mayo y con ecos en varias ciudades del interior del país. De tal manera, el arco social muestra expresiones encontradas y consignas diversas, luego de un marzo de alta conflictividad, movilización y reclamos de diversa índole.

Para los convocantes, el paro de ayer fue la culminación de una escalada que tuvo como epicentro el conflicto docente y debería dar paso a la negociación, para obtener alguna respuesta oficial a sus reclamos. Para otros, es parte de una escalada a la que seguirán nuevas demostraciones y protestas, con la mira puesta en las elecciones de octubre. El paro de la CGT, liderado por los gremios del transporte, contó con la adhesión de las dos vertientes de la CTA, la izquierda sindical y los movimientos sociales. Los sindicalistas dieron a conocer un documento reclamando un “cambio en la orientación económica” y atención a los reclamos salariales y contra los despidos.

Algunos sindicatos, entre los que se destacan los de los trabajadores rurales, petroleros, gastronómicos porteños y uno de los que nuclean a los taxistas, decidieron no sumarse. Y muchos de los más importantes gremios vienen alcanzado acuerdos sectoriales. También del lado del Gobierno hay quienes tienen más sensibilidad y entrenamiento en el arte de la negociación y la gestión de los reclamos sociales y quienes, por el contrario, prefieren confrontarlos con la otra parte de la sociedad, que está cansada de cortes, piquetes y expresiones desaforadas.

En síntesis, los motivos para el reclamo y la protesta están a la vista y se expresan de distintos modos. Los indicadores económicos, sociales y laborales así lo muestran. Los dirigentes que representan -o deben representar- los intereses y demandas de los trabajadores se ven empujados a actuar bajo la presión de sus bases, de manera responsable. Y también el Gobierno debe deslindar las razones de los reclamos de su aprovechamiento político y tomar la iniciativa de propiciar el diálogo social y convocar a la concertación. El derecho de huelga está consagrado por nuestra Constitución y es una herramienta legítima. El problema no es el conflicto social -un componente de la democracia y una derivación de postergaciones, desigualdades e injusticias que no pueden ser desatendidas-. El problema es la ausencia de mecanismos para resolver el conflicto social de manera satisfactoria. La oportunidad y modalidad de los paros generales es siempre materia opinable. Sus resultados, también lo serán. Lo cierto es que, el día después, poco o nada ha cambiado. Y hay que volver a trabajar. O a reclamar por el trabajo y las remuneraciones que faltan. Sería bueno que quedara también una lección de madurez, para escuchar mejor las señales de nuestro tiempo, aquellas que envía la sociedad a sus dirigentes.