Marzo de 1982

No les hice paro, sino que estuve en Plaza Congreso, que era como el patio de mi casa, paraba ahí, asiduamente, tenía mis amigos ahí, en la fuente chica, en la placita de Solís.

Había quilombo… y nos cagaron a palos. La policía tiraba gases, y pegaba MAL, pero debíamos parar esa mierda de opresión.

Mucha gente, que hoy aparece diciéndose libertarios, muchos que conozco, no los vi. A todos los viejos pelotudos del barrio, que después se dijeron montoneros en la era K, no los vi.

Bah, no se les veía, y eran más bien objetivos desde afuera.

Lo que sí me acuerdo de muchas cosas.

En la casa de un señor de izquierda vi por primera vez una maquina de grabar videos en Betamax, era un gasto imposible.

Y la frase era: “todos tiene que tener una”.

UNA ATRACCION CASI HIPNÓTICA

La visión de la fachada de la Central del Partido Comunista de la avenida Entre Ríos, donde pasaba en el 12, volviendo de la escuela, en Barracas. Me hacía soñar con miedo, con Praga, o Chechenia, ponele.

En la misma calle, ya Callao, estaba la central de Pierre Cardin, y arriba, el partido comunista.

Por Riobamba había una esquina que era blindada. A mitad de la calle Moreno salían los Falcon, verdes

Metalizado: coordinación federal.

Amarillo: toxicomanía.

Rojo: comisario.

No se decía la palabra “rojo” sino “colorado”, aun en las casas chetas lo usan.

Los de la CGT usaban Fairlane negros, como el que usaba Rucci.

La CGT llamó a la movilización, pero recuerdo que muchísima gente de otro lado, de los barrios, y de las soledades personales y los dolores y amargura de vivir eso, que no se puede transferir en palabras: la dictadura, salía a la calle.

Ansiábamos votar, que nos dejaran elegir al mejor, que terminó siendo un no peronista, que fue Alfonsín, a quien lo apretaron con trece paros.

Lo hicieron renunciar, lo apretaron.

Demostraron poder, y es cierto lo que dice Viviani, han volteado gobiernos, pero hacerme sentir un número, que maneja un señor como ellos, me parece un desperdicio.

No sé si les faltará información, pero cuando cambia el juego, cambia para todos, y seguir con la misma estrategia, es no ver que YA SE AVIVARON.

Se avivaron que sos rico, que son ricos

Se avivaron de tus negocios, de vuestros negocios

Y ven, esos tacheros gorilas, como vivís, como viven,

la forma en que te movés,

tus amantes,

te ven morfar en restaurantes,

te ven pasear por Puerto Madero.

No es gorila, no le gusta que vos seas más vivo que él, que labura.

He ido a muchas movilizaciones cuando chico. Las líneas de subterráneo eran también como el patio de mi casa, y recorría todo Buenos Aires saliendo una sola vez (o sea usando un solo cospel), especialmente cuando hacía frio. Me encantaba, era una fiesta.

DE AHORA EN MÁS

Cada vez que el pueblo hable lo hará con concordancia, no con amistad, ni con demasiada efusividad, sino con una sobria y alcalina concordancia.

APARTIR DE AHORA, por favor.

Los corazones son corazones, y bueno, no hay más que pelear por lo que a uno le parece que es justo. Dentro del marco de lo constitucional, siempre dentro de las normas democráticas, y argumentando realidades, cosas que hacen falta. No pedimos que se encuentren a pelear por ideales, o si Stalin estuvo bien o si Isabelita o Luder, si la señora se enoja con la democracia y tiende a no quererla, como le pasó a doña Hebe (cosa que comprendo, porque muchas veces, cuando las cosas no son como uno quiere, tiende a enojarse muchísimo, y comete errores que le son perdonados por celebrity).

Me tranquiliza haber dejado de escuchar las consignas de “sacar” o “destituir” a un Gobierno. Mientras nosotros paramos el país Venezuela pelea contra las fuerzas de Maduro por la calle.

Eso me Molesta.

Y sí, es tano, se equivocó…pobre.

No mató a nadie.

Ya sabemos.

Dejalo ser.

Besos