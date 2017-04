Recuerdos de la guerra

lo que van a leer a continuación les resultará familiar, conocido, redundante o remanido. Los habitantes de este bendito país solemos surfear (valga el término) en un remolino de situaciones que se repiten cíclicamente y no parecen tener solución inmediata. “Nunca olvides que es un país de dificultades”, me dijo Spinetta una vez en la cocina de su casa. Una frase que deambula por mi cabeza desde aquel día y que muchas veces me sirve de antídoto para no salir a la calle con una escopeta como Michael Douglas en la película “Un día de furia”.

Las dificultades son innumerables y abarcan a todos. El país tiene que resolver “urgencias” desde que nací, hace 50 años.

Recuerdo el día que nos enteramos que el ejército argentino había tomado las Islas Malvinas. Fue una mañana agradable de abril y con mis compañeros de la escuela secundaria estábamos en pleno recreo. Una mezcla de miedo y euforia nos invadió. No veíamos la hora de llegar a nuestras casas para ver los noticieros.

Muchos músicos argentinos formaban parte de listas negras, su música no sonaba ni en la radio ni en la televisión. Otros se habían exiliado en otros países en busca de mejor suerte. La novedosa radio “FM” ganaba oyentes con sus interminables listas de canciones en inglés combinadas con algunas, pocas, escuetas, locuciones de voz afectada. Algunos pocos y atentos melómanos siguieron las carreras de Spinetta Jade, Seru Girán, León Gieco y Raul Porchetto, entre otros artistas en actividad.

La guerra seguía su curso y la lenta llegada de los barcos de la Otan transformaron la euforia en angustia. El sentimiento patriótico inundaba las calles. Un buen día, se prohibió la emisión de música cantada en inglés, y por fin, nuestra música empezó a sonar en la radio y la televisión. Los músicos solidarios participaron en conciertos benéficos para ayudar a nuestros soldados. Bajo el grandilocuente título de “Festival de la solidaridad latinoamericana” se organizó un maratónico concierto en el estadio Obras (finalmente se realizó en la cancha de rugby anexa por la enorme demanda de entradas) con la participación de Spinetta, Litto Nebbia, León Gieco, Raul Porchetto y el ascendente rosarino Juan Carlos Baglietto. De la producción se encargaron Daniel Grinbank, Alberto Ohanian, Oscar López y Pity Irrunigarro. Fueron más de 60 mil personas, quienes donaron ropa, alimentos y hasta cigarrillos para los soldados.

Recuerdo haber visto la actuación de los uruguayos Rubén Rada y Beto Satragni desplegando todo su candombe beat, también la potente explosión del trío “Tantor” con la guitarra incendiaria de Héctor Starc. El Flaco Spinetta subió con su guitarra acústica para tocar tres canciones. Entre ellas la bellísima “Barro tal vez”. El icónico dúo Pedro y Pablo (cuyas canciones antes habían sido prohibidas) interpretaron el hit de Miguel Cantilo “La gente del futuro”. Litto Nebbia, quien tuvo que exiliarse en México, deleitó al público con sus grandes canciones “Zamba para mi tierra” y “Sólo se trata de vivir”. Por su parte, Charly García con David Lebón tocaron “San Francisco y el lobo” . León Gieco instaló una canción que se transformó rápidamente en el himno de esos tiempos: “Solo le pido a Dios”. Raul Porchetto junto a Charly y a Lebón interpretaron “Algo de Paz”, no sin antes sortear algunas dificultades. El propio Porchetto lo relató de la siguiente forma: “A mí, antes de subir, un coronel con una 45 me dice, ‘Che Raul, hoy no es para cantar ‘Algo de paz’, no sé si entendés o querés que te haga entender”.

Lo paradójico fue que nada de lo recaudado llegó a los soldados de la guerra. La sensación de estafa a la credibilidad y la solidaridad de la gente se esparció rápidamente. León declaró: “Lo del Festival de la Solidaridad fue un invento de los managers del rock para hacer algo con el tema. Todo el mundo estaba participando pero el rock no quería formar parte del circo que fue lo de la guerra. Hasta que en un momento se decidió que había que aportar, pero no desde el triunfalismo, sino desde la paz. Al menos esa era mi posición”. Charly también se hizo oír: “A mí no me copaba ni medio ir a ese festival. Pero es como cuando tenés un amigo enfermo: aunque no te guste el hospital tenés que ir. Porque pese a todo el bullshit, los pibes que estaban peleando eran reales y bien podría haber sido uno mismo. Estar, era una forma de hacerles el aguante a ellos y no a los milicos. Había que estar”.