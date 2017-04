¿Cuál es tu Play-List?

Los argentinos somos especialistas en discusiones. Nos hemos perfeccionado en el arte de argumentar lo contrario de lo que alguien expone. Nuestro talento es indiscutible cuando se trata de derribar algo. Lo hacemos mejor que nadie.

Las famosas “dos caras de la moneda” surgen en cada conversación y, por momentos, parece que cualquier discurso es a la vez cierto y equivocado. En esa confusión vivimos todos los dias.

La realidad es algo tan manipulable para ser una cosa y la contraria al mismo tiempo. Yo creería que no. Los hechos son de una manera, las interpretaciones son múltiples. Es la visión humana la que transforma el hecho, lo interpreta y lo puede manipular. La temperatura es una si hace frio o si hace calor; queda sujeto al criterio de cada uno. Todo es según el cristal con que se mira.

Hay músicos buenos y otros malos.? Seguramente sí, hay algunos que tienen condiciones naturales y la música les resulta más sencilla, otros con menos condiciones han invertido más tiempo en estudiar y algunos no han estudiado pero cuentan con un magnetismo natural que los hace populares.

Son muy comunes las discusiones acerca de que tal músico es mejor que tal otro. Los argumentos son variados, desde la velocidad con la que tocan o la cantidad de Grammys que ganaron en su vida. Todos los argumentos parecen válidos, aunque a la vez son incompletos. Es muy difícil determinar quién es mejor que quién.

En otras disciplinas, como por ejemplo el deporte, que incluye la competencia directa, se puede inferir (y con los resultados sobre la mesa) si un tenista es mejor que otro, analizando la efectividad de sus golpes, cantidad de aciertos, puntos ganados. Pero la música es un arte y no una competencia.

Existen muchos músicos dotados de una destreza y sensibilidad evidentes. Se diferencian inmediatamente y parecen superiores a otros a primera vista. Por otra parte, hay músicos apocados, sencillos y austeros, que muchas veces cautivan a enormes audiencias.

¿Cuál sería mejor? La respuesta es el que más nos guste.

La famosa revista de jazz DownBeat elabora todos los años un ranking de músicos, instrumento por instrumento, con los resultados de la votación entre críticos y lectores. Allí hay ganadores y perdedores. Aunque, finalmente, no es más que un divertimento que busca imponer un orden entre tantos músicos.

Algo parecido sucede con los premios a la música, las ternas y nominaciones colocan a los artistas en determinado lugar de prestigio (y hasta pueden influir en las ventas de discos) , aunque finalmente, cada persona hará su propia elección sobre qué música hay que escuchar.

Yo (y todos) tenemos nuestro propio ranking de músicas y artistas preferidos. Puede ser el “Federer” de la música o el último de la tabla. No importa, si me gusta es válido.

Esa “playlist“ de nuestra vida responde a infinidad de factores personales e intransferibles. Como ejemplo daré aquellas canciones que escuchamos en momentos importantes de nuestra vida y quedaron atesoradas dentro nuestro.

Mi viejo solía poner sus discos de vinilo los sabados por la tarde. El enorme combinado de madera, ubicado en medio del comedor, tenía un volumen espectacular. Toda la familia (y los vecinos de la cuadra) escuchábamos una y otra vez los discos de la orquesta de Ray Conniff, Lafayette y el misterioso Alain Debray. (Años despues supe que el famoso músico francés, en realidad, era nuestro querido guitarrista Horacio Malvicino)

Mi hermano, mayor que yo, con su grabador a cinta con carretes, escuchaba a los Beatles y los Rolling Stones, también al guitarrista Carlos Santana y al grupo Invisible del Flaco Spinetta.

Más tarde, con mi primer radiograbador a casette descubrí el jazz, con los discos de Miles Davis y Bill Evans. Como así tambien el rock sinfónico de las bandas Yes y Emerson, Lake and Palmer.

Es difícil determinar qué mecanismos activaron en mi propia sensibilidad, como asi también establecer si son los mejores o no.

Muchas veces me envuelvo en polémicas y discusiones con otros amigos melómanos, aunque como decía antes, cuando hablamos de música es muy difícil establecer un claro ganador.

Todas estas músicas forman parte de mi ADN y la base de mi playlist personal.

“La banda sonora de nuestra vida”, dijo alguien por allí, y cuánta razón tenia.