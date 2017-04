La temporada de ópera de dos de las organizaciones de nuestra Ciudad (BA Lírica y Nuova Harmonía) se larga esta semana en el Teatro Coliseo y nos remonta al Renacimiento: “La Coronación de Popea” (La Incoronazione di Poppea), de Claudio Monteverdi, a 450 años del nacimiento del gran compositor, el más importante de la República Veneciana.

Para esta producción cuentan en la dirección musical de Marcelo Birman –junto a su Compañía de las Luces-, un especialista en la música de aquella época, al igual que Marcelo Lombardero en la puesta. También Lombardero nos deleitó hace pocos años con los madrigales renacentistas (Monteverdi incluido) de su espectáculo “Bromas y Lamentos”, en escenarios más íntimos. “Festejar a Monteverdi en este año es celebrar la obra de un hombre que cambió la manera de concebir el espectáculo y toda la cultura”, explicó el ex director artístico del Colón y el Argentino de La Plata, en una reciente nota alusiva en Ñ.

Monteverdi, quien fue músico en la Corte de los Gonzaga (en Mantua) y maestro en la Catedral de San Marcos (Venecia), compuso 19 óperas, de las cuales tres fueron rescatadas hasta nuestros días, las otras se han perdido. O es extraño: en tiempos fundacionales, las óperas se componían, representaban y desaparecían. Las otras dos que aún perviven de Monteverdi (Orfeo y El Retorno de Ulises a la Patria) también pudieron apreciarse hace poco tiempo entre nosotros.

Pero “La Coronación…”, además de los valores artísticos que sabrán explicar los expertos, también cobrará vigencia en algunas de sus temáticas. Ambientada en la Roma antigua, está repleta de sensualidad y hasta lujuria, pero también de las demoledoras luchas por el poder. “El Amor (en La Coronación) no es el del Romanticismo sino el deseo sexual en sí. Nerón desea a Popea sexualmente y no le importa jugarse a su mujer, a su ministro e incluso, a su imperio. Y a Popea no le interesa otra cosa que el poder y el trono. No le interesa pisotear a su amante para conseguirlo”, nos anticipa Lombardero.

También juegan, en esta obra, las voces convocantes, que son las de varios de los mejores cantantes líricos de nuestro medio. Entre ellos Cecilia Pastawski (Poppea), Victoria Gaeta (Drusila) y Santiago Bürgi (Nerón), que ya participaron en “Bromas…”. También el contratenor Martín Oro (Ottone) o el venezolano Iván García (Séneca), quien –dirigido por Lombardero- brilló hace un par de temporadas en Don Giovanni.