Una nueva categoría se propaga por las redes sociales. Los llamados “influencers” recomiendan lugares, restaurantes, comidas, costumbres, series y discos que debemos escuchar para estar actualizados. En un mundo donde los medios tradicionales se desploman ante la voraz influencia de las múltiples plataformas de entretenimiento, algunas pocas personas (los elegidos) nos van arriando hacia novedosas formas de vivir.

No es novedad que la televisión cede diariamente ante Netflix, Youtube y similares. Lo mismo paso con los discos tradicionales en relación a Spotify, I-music y otros. Los famosos Youtubers captaron la atención de los jóvenes y son más famosos que las tradicionales estrellas de la televisión local. El entretenimiento ha dado un giro inesperado y la gente elige como pasar sus horas de ocio entre millones de opciones.

Yo soy de otra época. He sido un buscador incansable de películas raras, de libros discontinuados y de músicos alternativos. Así pasé toda mi adolescencia y buena parte de mi vida.

Mis “influencers” fueron parientes y amigos mayores, que oportunamente, me recomendaron escuchar determinados artistas. Pero la mayor parte de mis descubrimientos se dieron deambulando por la calle.

La avenida Corrientes fue una fuente inagotable de gratas sorpresas a comienzos de los años ochentas. Las librerías eternas con sus mesas de usados me brindaron diez o doce libros fundamentales.

Vienen a mi memoria “El doble”, de Dostoievski ; “La mayor”, de Juan José Saer; “El tercer ojo”, de Lobsang Rampa; “El arte de amar”, de Erich Fromm, y la fundamental “Rayuela”, de Julio Cortázar, plagada de referencias jazzísticas que me hicieron descubrir un mundo musical inabarcable y alucinante.

El hall del Teatro San Martin, con sus recitales gratuitos, resultaba un perfecto plan para descubrir artistas talentosos como el joven Lito Vitale, el trío “comedia” con Marcelo Moguilevsky, el jazz argentino de Roberto Fats Fernández y Jorge Navarro, la proyección folclórica del flautista Jorge Cumbo, el Chango Farías Gómez, Peteco Carabajal y Raúl Carnota. También allí vi a Roberto Polaco Goyeneche interpretando sus tangos.

Mi primo Enrique supo coleccionar un verdadero mundo musical de vinilos y casetes.

Escuchando en su casa a Miles Davis, decidí que quería ser trompetista. La sonoridad profunda y familiar de la trompeta con sordina entró como un rayo láser en mi cabeza. Por esos tiempos descubri tambien al grupo Yes, no sabía que tipo de música era la que hacían, pero me daba curiosidad y placer reconocer ciertos pasajes instrumentales cuando volvía a escuchar una y otra vez los mismos discos.

El Cine Arte y la sala Hebraica programaban películas de Luis Buñuel, Federico Fellini y Alfred Hitchcock. Allí vi “Amarcord”, “La ventana indiscreta” y “El perro Andaluz”, entre otras.

Los afiches callejeros promocionaban la visita del grupo Weather Report, en el Luna Park. Mi corazón se estremeció cuando se apagaron las luces del estadio y la banda entró al escenario -aún a oscuras- para ubicarse en sus respectivos lugares.

El bajista fue un espectáculo aparte. Descalzo y con un amplio pantalón blanco, pelo largo y vincha “a lo Guillermo Vilas”, tocaba y bailaba por todo el escenario. “Se llama Jaco Pastorius”, me deslizó mi primo. Jamás había visto un músico así, tan extraordinariamente genial. Sin saberlo, estaba presenciando uno de los mejores conciertos de la historia de la música.

Así, de casualidad, conocí el boliche Jazz y Pop, lugar donde todas las noches había conciertos y jam sessions. “¿Todas las noches? No puede ser”, me respondió un incrédulo amigo de Monte Grande.

El saxofonista Horacio el Chivo Borraro desplegaba su sonido rabioso y llegaba a lugares inesperados, con el frenético acompañamiento de Néstor Astarita en batería, Jorge el Negro González, en contrabajo, y Norberto Machline en piano eléctrico. “¿Qué es esto?”, me preguntaba yo.

Otro día llegué hasta el Instituto Goethe (allí donde Corrientes se pone barranca abajo). Me había enterado de la visita de músicos alemanes de free jazz. Ahí pude ver a Alfred Mangelsdorff tocar su trombón dentro de un balde lleno de agua, entre otras innovadoras ideas experimentales.

Algo novedoso sucedía cada día en la ciudad y sólo había que estar atento, no había internet, ni redes sociales… ni tampoco influencers.