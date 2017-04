La izquierda exitosa

Ladrones comunes gremialistas, patoteros, a su vez dueños de empresas que se hacen mixtas, con personas ávidas por hacer negocios fáciles. Que se escudan en la sagradísima Constitución, que tantos muertos tuvo en su haber en su renacimiento. y la aparición de violentos que, a fuerza de trabar, enajenar y destruir, mentir, prometer y robar para sí mismos, son capaces de gastar fortunas de afiliados a sindicatos, en los que los trabajadores -y sobre todo los dueños de Pymes y medianas empresas- fundieron y dejaron en la bancarrota, compraron periodistas, chimenteros como Rial, que hoy, después de haber cometido los más gratuitos escarnios innecesarios a las personas, escudado en el poder político, que en ese momento detentaban, y detentan, se ponen corbata y piensan que su nuevo sayo hace que el público olvide lo que debe ser la ética clara. Y NO HAY UN SOLO PERIODISTA QUE LO CRUCE, porque entre bueyes no hay cornada.

La televisión es cada vez más para los viejos, tiene menos poder, pero es el vehículo -aun- de los que no tienen acceso a otra tecnología.

Que nos muestra hace años, cómo el gobierno de izquierda, que mantiene a Cuba y oprime a su pueblo, VENEZUELA, es una dictadura, que hay más de treinta mil muertos, y NADIE, menos estas OPERADORAS pagas con ínfulas de guerrilleras viejas, sale a defender.

La postal de la señora frente a la tanqueta china, llorando e inmóvil, era “una militante de la ultraderecha que no permite que la tanqueta reparta la paz”, sabiendo, con horror cuál será su futuro al caer prisionera. Violaciones, escarnios y castigos, torturas y todo lo que aquí, les hacía rasgar las vestiduras. E incluso, en los programas de Diego Gvirtz, que eran los encargados de hacer de Gestapo mental del pueblo, solo para que POROTA no sea atacada, habilitaban a personas que no olvidaremos, a hacerlos participes de aberraciones que avergonzaban a sus hijos, que han destruido, incluso jocosamente.

Que Rial tenga ese programa, al que acuden los mediopelos que el canal 2 emite, es lo mismo que la Dra. Rímolo sea la directora del Hospital de Niños.

¿LOS PERIODISTAS DE ESTE PAIS, NO TIENEN NI UN PUTO COMITÉ DE ETICA?

HOY, DESPUÉS DE UNA JORNADA EN LA QUE POR TWITTER LOS HIJOS DE ANTIGUOS GUERRILLEROS ARGENTINOS ENRIQUECIDOS (H.A.G.A.E), LLAMAN A APOYAR AL DICTADOR DE IZQUIERDA.

Y la tibieza del gobierno argentino que permite toda esta mierda, la carpita-casita de chocolate de Baradel, que habló muy mal y de una manera totalmente repudiable de una mujer con poder otorgado por el pueblo, María Eugenia Vidal. La gorda lechona de Tandil que ataca directamente el automóvil del presidente, nos deja en un estado, en el que aun, sin el poder, lo detentan.

Y a nosotros, los ciudadanos acostumbrados a sus mierdas, nos dejan indefensos. Avísenle a nosecuanto barba, “el ecuatoriano de oro”, que eso no sólo producirá hastío en el electorado, sino que también genera violencia.

Y SOBRE TODO, ANTE TODO, HEMOS DICHO NUNCA MAS.

JOVEN, TE ESTÁN CAGANDO OTRA VEZ, Y, PEOR PARA ELLOS, LOS VIOLENTOS DEL TABLÓN, APOYAN A QUIEN MATA A LA GENTE QUE QUIERE SU LIBERTAD.

PUEBLO DE OPAS.

Casero