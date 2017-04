Tinelli, o como aprender a perder

Mientras Sampaoli remarca su gusto por Callejeros y entona “no escucho y sigo”, luego de las críticas recibidas por su coqueteo con la Selección mientras se encuentra trabajando en Sevilla, Tinelli se inclina por Gustavo Cerati: “Poder decir adiós es crecer”. Se debe sentir raro Marcelo. Acostumbrado a conseguir todo lo que se propone, esta vez se vio consumido por el sistema AFA. Y se alejó, como mínimo, para tomar envión. O quizás ya no vuelva.

Tal vez su único proyecto trunco haya sido la aventura con el Badajoz español. Tomando esa experiencia como la excepción que confirma la regla, el Cabezón siempre ganó: en los medios, sea televisión o radio, en el vóley, con Bolívar, en el básquet, con San Lorenzo, y en el fútbol también, con los logros deportivos que el Ciclón disfrutó durante la gestión que aún comparte con Lammens. Sin embargo, los usos y costumbres de la casa de la calle Viamonte implican contradicciones, idas y vueltas, desprolijidades, alianzas frágiles y momentáneas… Rosca, mucha rosca. Desgastado por esa estructura, que intenta alejarse de los manejos de Grondona pero que marcha en el mismo sentido en algunas cuestiones, el conductor televisivo se cansó. A pesar de que hacerse cargo de los seleccionados y de la Superliga parecía un triunfo en su disputa con los de la vereda de enfrente, Tinelli habrá sentido como una derrota el desgaste de cinco años llenos de luchas interminables. Evidentemente llegó a un punto en el que, como admitió el propio Lammens, sólo se habría sentido fortalecido si finalmente se hacía con el sillón de AFA. Y como lo primero es la salud, según comunicó en su cuenta oficial de Twitter, Marcelo debió aprender, después de muchos años de sentirse prácticamente invencible, a perder.

Así, el fútbol argentino se quedará con la duda sobre si podría haberle dado el salto de calidad y la modernización necesaria a una institución que quedó vetusta en varios aspectos. Para empezar, Messi y compañía creían en el conductor para, finalmente, gozar de una organización confiable. A su vez, los directivos que lo secundaban creían en él para lograr explotar, marketineramente, el recurso más desaprovechado: los jugadores de la Selección.

En tanto, en la vida dirigencial cotidiana, son más los que celebraron su decisión que los que lo extrañarán. En este último bando, el más afectado resulta D’Onofrio (River), que comulgó con las ideas de Tinelli desde su incursión en la vida política de AFA. Pero del otro lado, Angelici, Moyano y Blanco, la supuesta segunda línea de Tapia, se quitaron de encima a un peso pesado y podrán hacer y deshacer casi a gusto.

Por último, San Lorenzo será el que menos padecerá su ausencia. Justamente porque será relativa. El Cabezón no cumplirá a rajatabla con la asistencia a las reuniones de Comisión Directiva, pero continuará presente en el día a día del club de sus amores, colaborando en determinadas situaciones y haciéndose cargo igualmente de las labores que disfruta.

En fin, más allá de quiénes ganaron o perdieron con su determinación, no se trata de situar a Tinelli como la víctima o el bueno de la película y como malos a los que permanecieron. Tenía buenas intenciones o al menos eso parecía desde su discurso. Pero como ya se dijo, la incógnita de lo que podría haber hecho y de cómo podría haber trabajado en conjunto con los que habían sido sus rivales seguirá flotando en el aire. Lo llamativo es que la era post Don Julio, con Segura como una continuidad del grondonismo, con Armando Pérez como cabeza de una intervención solapada que quedó a mitad del camino a la normalización, y con Tapia queriéndose despegar de ese pasado aunque dando sus primeros pasos en falso, se devoró a Tinelli. O sea, el sistema disipó a quien estaba habituado a ser el sistema. Así es el (¿mágico?) mundo de la AFA.