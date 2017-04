Guernica, 80 años después

Una brutalidad de este tipo era desconocida, ochenta años atrás. Es cierto, la historia universal había conocido múltiples “carnicerías masivas”, pero no este estilo de ataques. Al fin y al cabo, por lo ocurrido poco después, fue lo que permanece en la memoria colectiva: un ensayo de lo que los nazis harían en poco tiempo. Aquella jornada del 26 de abril de 1937, después de asomar entre los montes vecinos, los aviones alemanes –con apoyo de algunas máquinas de Mussolini- descargaron sus bombas sobre una villa emblemática del pueblo vasco, la más antigua, Gernika. Allí habitaban apenas cinco mil almas que, en medio de la Guerra Civil desatada casi un año antes, igual tomaban aquel día para su ritmo habitual, la “hora del mercado” y los chicos jugando por las calles.

Los escuadrones que comandaban Wolfran von Richthofen y Hugh Sperrle destruyeron esa ciudad símbolo, así como sus principales centros: la sede del Ayuntamiento, el teatro Liceo, la Iglesia San Juan. Apenas quedaban el célebre Arbol de Guernica y unas pocas casas.

Algunas versiones hablan de 200 muertos, otras, de 1600. Nunca hubo un registro preciso, pero tampoco se necesitaba. Las fotos y distintos testimonios de la destrucción, eran elocuentes.

También en aquella época ya se libraba un combate “mediático” para instalar un relato. Los franquistas, por ejemplo, intentaron culpar del ataque a sus enemigos republicanos. Los nazis, en principio, se desentendieron. La primera verdad llegó a través de un periodista, George Steer, cuya crónica se publicó en L’Humanité (Francia) como el Times londinense y , enseguida, en The New York Times: “A lo largo de la noche se derrumban las casas y las calles se convierten en un continuo e impenetrable montón de escombros de color rojo”.

El historiador Nicholas Rankin definió al bmbardeo de Guernica como la marca “del comienzo de un nuevo orden de cosas”. La crónica de Steer agregaba: “Gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de vigas y de piedras, gritos de ladrillso, gritos de muebles, camas, sillas, cortinas, vasos…”. Se considera que fue esta descripción la que convenció a Pablo Picasso de qué debía concretar una de sus “obras cumbre”.

Las investigaciones históricas sobre la Guerra Civil fueron más rigurosas en los últimos tiempos, trabajos como los de Paul Preston son elocuentes. Pero de la responsabilidad del ataque a Guernica no se conoce tanto. Se cree que Goering, el jefe de la aviación nazi, quería demostrar su poderío y, a la vez, aumentar su influencia en el círculo de Hitler: y lo convenció de que era un blanco ideal para, de paso, castigar el apoyo de amplios sectores vascos a la resistencia republicana. Otros consideran que, aportando sus legiones, Mussolini quería redimirse del desastre de la batalla de Guadalajara. Y nadie sabe si Franco, el líder de la rebelión nacionalista contra la República, ordenó o alentó aquel ataque.

El historiador e hispanista Paul Preston consideró que “en el caso de la Guerra Civil,y sobre todo de Gernika, todavía estamos luchando contra la mentira” Y se refiere concretamente a Franco, quien negaba participar en el origen del bombardeo. Para Preston “el día después de Guernica constituye un ejemplo perfecto de esa posverdad y difusión de falsedades tan de moda en estos días”.

Franco, de cualquier modo, encaminó sus fuerzas hacia la victoria, que se concretaría dos años después, instaurando una dictadura de casi cuatro décadas.

No tan lejos de allí, en la Rue des Grands Agustins, donde tenía su atelier parisiense, el artista más aclamado de su época, nacido en Málaga y llamado Pablo Picasso, estaba trabajando en las obras para apoyar la causa republicana. Tenía el encargo por la Exposición de París pero, el horror le hizo cambiar su temática. Se cuenta que en menso de un mes concretó 60 dibujos y óleos, de una tremenda carga expresiva, un período febril que sería fielmente retratado por Dora Maar. Finalmente, el mundialmente famoso “Guernica”, símbolo del arte universal fue exhibido a mediados de junio.

Había cambiado Picasso –admirado tanto por vanguardistas como por clasistas- cambiaba velozmente España y pronto cambiaría el mundo.

El “Guernica” fue llevado a los países escandinavos y Gran Bretaña, siempre en tono de denuncia, hasta que –a bordo del Normandie- llegó el 1° de mayo de 1939 al puerto de Nueva York. Al mismo tiempo, la Guerra Civil española llegaba a su fin y Franco iniciaría su “reinado”. La galería Valentine y, enseguida, el Museo de Arte Moderno, en una retrospectiva de Picasso, eran el primer marco para la muestra del cuadro. Dore Ashton escribió: “Atrajo tanto, por parte de la prensa como de público, el mayor número de comentarios que ninguna obra de arte moderno haya conseguido en América. Y lo que es más importante, conmovió profundamente a los artistas”.

Esa impresión se proyecta hasta hoy. El horror, la violencia sin límites, la denuncia. “Guernica” recién pudo retornar a la patria natal de Picasso cuando su régimen se extinguió. Hoy es mucho más que un simple pasatiempo para los turistas o los expertos que visitan el Reina Sofía en Madrid. Es el testimonio más potente de la inclemencia.