Nuestro federalismo, ¿una entelequia?

La Argentina es una república representativa y federal, eso dice nuestra Constitución. ¿Lo somos verdaderamente? Tenemos una Constitución nacional que así lo prescribe. Y tenemos 24 provincias que se rigen por su propia constitución, eligen a sus gobernantes y legisladores, recaudan impuestos y brindan -o deberían brindar- servicios públicos (salud, educación, justicia y seguridad) a sus habitantes. No es menor esta sincronía entre lo que dice la letra constitucional y lo que muestra la realidad en estos 33 años de democracia, luego de una larga historia en la que la Constitución fue pisoteada o abusada, aún en su propio nombre, y en la que los cargos gubernamentales y mandatos electivos eran repartidos o interrumpidos, otorgados o quitados según la voluntad del mandamás de turno.

Sin embargo, sabemos también que nuestro federalismo es más declamativo que real. Un federalismo atrofiado que encubre un régimen centralista del que todos los estados provinciales dependen para subsistir. Tienen sus oficinas administrativas, sus empleados, sus escuelas y policías. Pero las provincias están atadas financieramente a la Nación, que recauda y distribuye los fondos según criterios fijados por una ley que data de hace treinta años, de los que dependen para poder pagar sueldos y cuentas. Curiosamente, los dos presidentes provenientes de esa Argentina interior, de provincias alejadas del centro político y económico del país, Carlos Menem y Néstor Kirchner, fueron los que más concentraron el poder central y sujetaron a las provincias a las estrategias definidas por el Poder Ejecutivo nacional y a sus políticas de “premios y castigos”.

Estas se ejercieron de diversos modos: a través de los ATN (adelantos del Tesoro Nacional) o del manejo de la Obra Pública. Bajo el nombre de Programa de Inversiones Prioritarias (PIP) el kirchnerismo montó un sistema de escasa transparencia y alta discrecionalidad para financiar ambiciosos proyectos y asignar partidas. Los proyectos figuraban en los presupuestos nacionales, sin detalles ni costos siquiera aproximados. Gambeteando los rigurosos filtros que impone la Ley de Inversión Pública, como eran “prioritarios” no debían rendir cuentas a nadie.

El sistema, que era manejado por el tándem Julio De Vido-José López y pasó en la última etapa a la órbita de Axel Kicillof, armó una gigantesca caja de la que salieron fondos para la construcción de autopistas, rutas, túneles y puentes, trenes, vías, acueductos y “viviendas sociales”. También para las compras de material ferroviario a China, bajo un contrato del cual se sabe poco, y para las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner-Jorge Cepernic en Santa Cruz, ahora sometidas a un proceso de revisión, una usina termoeléctrica para Río Turbio y el tantas veces anunciado soterramiento del Sarmiento. Los PIP llegaron a representar la mitad de la inversión real de toda la Administración Pública Nacional. El Gobierno se garantizaba financiamiento y recursos públicos que no habrían estado disponibles si se hubiesen seguido los pasos legales que correspondían. Así, asociaba a empresarios, gobernadores o intendentes en emprendimientos que podrían “derramar” otras formas de enriquecimiento.

Aún con esa opacidad en los procedimientos -lo que es materia de investigación judicial-, si ese monumental gasto ejecutado se hubiera concretado en tan solo una parte de los proyectos y obras a las que estaba asignado, hoy la Patagonia sería una región en pleno desarrollo.

La grave crisis económica y social de Santa Cruz muestra con claridad el quebranto de un modelo encarnado en un mismo apellido, que vino gobernando la provincia patagónica desde hace más de un cuarto de siglo como un verdadero feudo. Es la tercera provincia que mayor asistencia financiera sigue recibiendo, detrás de Buenos Aires y Jujuy, pese a tener menos del 1% de la población del país, abundancia de recursos naturales, riquezas bajo tierra y una gestión que no alcanza a pagar los sueldos de sus empleados. Acaso eso sea nuestro federalismo: una verdadera entelequia. Un relato vago, impreciso y contradictorio que se estrella contra la realidad. El de una gran Argentina interior que sigue atada a la Cabeza de Goliath bonaerense y capitalina, con la complicidad de los grupos políticos provinciales dominantes, que reproducen esa misma relación asimétrica nacional en sus respectivos territorios locales.

Una evidencia que también ofrece una oportunidad. Además de apagar el incendio de Santa Cruz con fondos nacionales a cambio de nuevos e inevitables ajustes provinciales que recaerán otra vez sobre los que menos tienen, se está ante el desafío dejar atrás este “federalismo de fachada” para repensar el país desde el interior. Desde los cuatro puntos cardinales hacia el centro, con verdaderas estrategias de desarrollo regional.