Viudas y viudos del chavo-peruquismo, arremangamos

Resulta que algún tiempo atrás -no mucho- existían en nuestra televisión vernácula, señores que no sólo aplaudían lo no plausible, sino que decían lo que se debía decir, por los medios que sabíamos comprados abiertamente, sin tapujos, obscenamente cooptados por pauta oficial o asociaciones de último momento, que al final terminaron abandonando, y echando los cientos de empleados que se jugaban la vida por un régimen –sí, régimen- que los abandonó, los usó.

Así, los aguerridos y dañinos cultores del kirchnerismo de formula uno, de CN 23, por ejemplo, tocaban el bombo y gritaban consignas a nadie -o a Macri, que debía, a su entender, seguir usando ese medio para lo mismo- .Nunca contra los dueños de los casinos, nunca reconociendo su mercenariazgo, porque para ellos era una manera de MILITANCIA, que, en los últimos años, fue paga y rentable para los caciques que manejaron el dinero, que debía ser destinado a los pobres.

Pobres que son un gran negocio, para la iglesia, por ejemplo, mientras más mendicantes e ignorantes, mejor, mas acólitos, más necesitarán de la mano celeste del SEÑOR, que, representado por un cura otrora combatido por el kirchnerismo, y luego converso escandalosamente en su amigo y bendecidor de sus huestes, se aferraba a un poder bastante pobre a nivel mundial, pobre de dinero, pobre de toda pobreza, ya que el advenimiento del mismo cuento es contado por otros señores, que tienen iglesias por todo el mundo que captan oootros pobres para convertirlos en pobres y tontos, como los tantos evangelistas brasileños truchos, el manto de la anaconda, la esperanza del óleo de Rattín y etc, Se sacuden del lomo la historia de opresión, muerte y guerras, sobre la que el Vaticano pesa, para darle , por un diezmo, los mismos resultados. O sea que se les tercerizó usando la misma formula. Coca ya es Pebsi, y esta se convierte en Manaos, la bebida “nac and pop” que tanto circuló en la era Chavisto-Kirchneriana argentina: lo mismo pero por nosotros.

Un uruguayo dejó pagando los locales de NAC AND POP, unas hamburgueserías que cobraban más barato dando más, y eran, según los Chavo-Perucas, lo que terminaría con la opresión de los monopolios de la comida para los ricos. Eran locales bastante infectos y atendidos por militantes que hasta se vestían igual, para ser mas comprometidos -hoy lo siguen haciendo-. Pero un día el URUGUAYO de marras no pudo con su genética y se cagó en todos, mandándose a mudar, y quedaron haciendo el frente de la hamburguesa algunos nigerianos que, convertidos rápidamente al chavo-peruquismo, y con nacionalidad argentina express para votar a POROTA, se sentaban y prendían la parrilla cuando entraba un taxista, cansado, a comer algo y tomarse las dos cafiaspirinas de la mitad del turno.

Casi todo fracasó, todo se movía con plata del Estado, que quería mostrar su poder de cambiar la cabeza de los jóvenes escuchando la Mancha de Rolando -la bandita de Boudou- y cooptando a los ricoteros con un revolucionario que se lleva diez palos verdes en un beechcraft, y después no quieren que lo nombren.

CHAVO PERUQUISMO RICOTIL.

Cientos de miles de personas que intuyen las letras que atacan a un establishment que les da cobijo, y resguarda como puede las falencias oficiales. De este Papa nuevo salieron oootros grupos, que representaban sus balidos y convirtieron a los Callejeros en Pebbbsi y a Pier en Manaos. Todo en la nada. Esa gente quedó en la nada en un limbo lleno de ni-ni, pero también donde los que copen esa parada sin dueño, serán los reyes del mambo.

Apoyados por LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALES Peruco – Chavista – Leninísticos, que se aferran al numero 30000 que les dio retórica y mística… A quien aquel que los quiera de su lado debe darle dinero fresco para que hagan viviendas de telgopor, y PODER.

Ahora me pregunto: ¿adónde ponemos a los jóvenes muertos en Barquisimeto, Táchira, y toooda Venezuela?

¿Qué decir del silencio del papa, que no habla mas que de la misericordia del loro, y de momias en catedrales?

¿DÓNDE PONEMOS A ESOS JÓVENES MUERTOS EN ESTA FRANCA CONFRATERNIZACION FALSA? QUE LOS HA HECHO MILLONARIOS A MEDIOPELOS.

Recrudeciendo el poder patoteril de las Milagros Salas? ¿A dónde te ponemos Pablo Rago, a vos, que con la plata de Diego Gvirtz, hacías de panfleto viviente, en las buenas épocas?

¿A dónde Sofía Gala que bailaba con su mamá sobre el mismo escenario donde tocaba la cacerolita Porota, mientras mataban gente reprimiendo en Tucumán? Tenés que tener dos cosas: una es dignidad, la otra memoria. Pero los que te cagaron fueron ellos en los que confiaste… Es lo Mismo que la hubieras perdido en el casino, y des pena en la calle….

Crecé Rago, agarrá la pala y la carretilla, sos joven.

De esa juventud maravillosa a la que usaron y hoy grita como chancho perdido en la noche. Esperando a ver quien les da maíz, oliéndose el culo para reconocerse.

Bay, casero.