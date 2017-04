De qué habla Murakami cuando habla de escribir

Hace algunos años, y para deleite de los fans del running, el celebrado escritor japonés Haruki Murakami ofreció la descripción de sus propias aventuras atléticas en “De qué hablo cuando hablo de correr”. Pero ahora Murakami llega con otro trabajo, en el mismo formato y que se concentra en lo que lo llevó a la fama: la literatura. Se trata del libro “De qué hablo cuando hablo de escribir”, que –con algún retraso- se encuentra ahora en nuestro país.

En cierto modo, tiene bastante de autobiografía, pero no es allí donde concentra el mayor interés. De hecho, se trata de episodios ya conocidos, como aquel que marcó su ingreso al mundo literario: un toque de inspiración, a los treinta años, cuando estaba viendo un partido de béisbol. Por aquella época, Murakami manejaba un bar de jazz (otra de sus aficiones), recién comenzaba a solventarse económicamente y su única vinculación con la literatura se remontaba a la niñez. Considera fundamental haber leído tanto cuando era chico. Y no se reconoce a sí mismo como un eximio estudiante en la Waseda, ni un “joven brillante”, ni contestario, mientras las rebeliones juveniles de los 60 también pasaban pasaban por su país.

En cambio, el autor de “Kaftka en la orilla”, “Tokio Blues” y “1Q84” (por citar algunas de sus mejores obras), realiza una prolija descripción de lo que, considera, las bases del escritor. Una “profesión” a la que llegó, acaso por aquella inspiración y después de ganar un concurso para autores noveles en la revista Gunzo. “Escucha la canción del viento” era el nombre de aquella primera obra, premiada. “Atrapé esa oportunidad por azar. Y la fortuna me convirtió en novelista”, sostiene. Pero fue “Tokio Blues” la que la llevó a la fama en Japón y, posteriormente, lo decidió a radicarse en Estados Unidos: hasta hace poco alternaba sus clases en Massachussetts con su residencia en Hawaii.

Murakami dedica un capítulo de este ensayo al valor de la “originalidad”. Y así los toques rupturistas que se marcaron en la música –desde “La Consagración de la Primavera” de Stravinsky hasta los Beatles o los Beach Boys- le sirven como ejemplos para la misma cuota de originalidad que espera en los escritores.

También “De qué hablo…” es una definición de su método de trabajo, su relación con los lectores, sus sentimientos. A pesar de sus limitadas apariciones públicas –le rehúye a la firma de libros, a los homenajes y a las entrevistas- Murakami cuenta que un famoso blog, que mantuvo durante un año para responder consultas de los lectores, fue “auténtico”:“Aunque muchos no lo creían, respondía uno por uno. Hasta que ya no tuve tiempo para mantener ese ritmo”.

Murakami transmite una cuidada modestia, pero se atribuye “algo” y, fundamentalmente, “persistencia”. Y también destaca el valor que –para él- tienen aspectos como la corrección, la reescritura y la traducción (él mismo se destacó en su país como traductor de Carver).

Una definición: “Las novelas brotan con naturalidad de uno mismo. No se construyen a golpes de estrategia. No se puede escribir una novela después de realizar un estudio de mercado y aunque de hecho se haga, dudo mucho de su hipotético éxito. Si aún lo obtienen, tanto las obras en sí como su autor serán flor de un día y no tardarán en caer en el olvido”.

Murakami, hoy de 68 años, recuerda su salida “al extranjero” y sus motivaciones. Y anticipa: “A partir de ahora descenderé para buscar la profundidad de mí mismo, a la lejanía. Ese es un territorio nuevo, desconocido, tal vez mi última frontera. No sé si seré capaz de traspasarla, pero es maravilloso colocar banderas en un lugar donde nunca has estado”.

¿Qué nuevas historias, qué nuevos personajes, nos deparará ese nuevo viaje?