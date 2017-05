Jazz inoxidable

La historia de Norteamérica está llena de procesos inmigratorios, desde los ingleses que se instalan en New York hasta los esclavos africanos del Mississippi que bajan de barcos holandeses.

El caso de la ciudad de New Orleans es una muestra de eso. Fue fundada por franceses y cedida a España en 1801, finalmente pasa a ser parte de los “Estados Unidos” cuando compran el territorio de Luisiana. Eso no impidió que por sus calles transitaran españoles, franceses, alemanes, italianos, ingleses, irlandeses y escoceses, a los que también se sumaron africanos y negros llegados del Caribe.

Los instrumentos musicales de las bandas militares, tales como tambores, platillos, trompetas, trombones y tubas podían ser tocados por los esclavos africanos (a diferencia de otras partes del país donde estaba prohibido). Además, los africanos podían tocar sus tambores y bailar sus tradicionales danzas en la plaza del Congo, en New Orleans.

La música generada espontáneamente en los instrumentos de viento era usada en las fiestas populares, nacimientos, casamientos y hasta funerales. Allí empezaron a sonar los primeros blues, con melodías simples y un mecanismo de “llamada y respuesta” típica de la música africana. Los músicos no tenían formación académica, tampoco sabían leer partituras, tocaban lo que sentían. Improvisaban una nueva música que nadie imaginaba qué destino tendría. Así comenzó el jazz.

Los historiadores han tomado el año 1812 como el nacimiento del jazz, aunque recién en 1830 se formarían distintas bandas profesionales de músicos de jazz.

El cornetista Buddy Bolden solía tocar con su banda en un bar casi todas las noches, la gente concurría a ese lugar a escuchar y otros a bailar esa novedosa música.

“El jazz perdurará mientras la gente lo escuche con los pies y no con la cabeza”, dijo el director de orquesta John Pillip Sousa. Pero el jazz pasaría de ser una música bailable a una música para conciertos. De alguna manera se fue trasladando de “los pies a la cabeza”.

Fueron los años ‘40, el comienzo de la era dorada del jazz, las grandes orquestas de Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Harry James llenaban teatros por toda norteamérica. El jazz pasó de los salones de baile a los lujosos teatros con butacas, y finalmente, conquistó al gran público blanco.

La improvisación, siempre presente en el jazz, tuvo su mayor expresividad en increíbles músicos (jamás superados) como los saxofonistas Charlie Parker, Coleman Hawkins y Lester Young, también los trompetistas Louis Armstrong, Dizzy Gillespie y Miles Davis, entre tantos otros.

Los sencillos tambores y platillos de los comienzos se convirtieron en las famosas “baterías” que combinaban varios tambores y platillos a la vez (y podían ser ejecutados por un solo músico). Del jazz surgieron virtuosos bateristas como Gene Krupa, Buddy Rich, Louie Bellson, Elvin Jones, Max Roach y otros, a los cuales el público no llegaba a verle los palillos, de tan rápido que tocaban.

El contrabajo, un instrumento venido de la música clásica, terminó reemplazando a las básicas tubas, con varias consecuencias. La más importante es que ahora las bandas “con contrabajo” no podían más marchar por las calles como antes (es muy difícil caminar y tocar el contrabajo a la vez), aunque por otro lado, la sonoridad de la música mejoró al tener la calidez de la cuerda en las frecuencias bajas.

El piano, invento también europeo, permitía explorar otros mundos armónicos, ya lejanos de las melodías pentatónicas que solían tocar los músicos de vientos.

También el piano permitía componer y arreglar la música en formato orquestal. Cada pianista era un director orquestal en potencia y en muchas bandas fueron sus líderes naturales (eran los que sabían música).

Lo cierto es que el jazz siguió evolucionando. Los ‘50 fueron de experimentación con el bebop, el hardbop y hasta el free jazz (una forma de jazz completamente libre de ataduras y esquemas).

A pesar de ser la música norteamericana por excelencia, su origen multirracial y su lenguaje de libertad e improvisación transformaron esta música en universal. Hace algunos años (en 2011), la Unesco proclamó el 30 de abril como Día Internacional del Jazz, con festejos y conciertos en todo el mundo.