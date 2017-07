Las PASO … ¿Para qué era que servían?

Nos dijeron que promoverían la transparencia y la calidad democrática. Que contribuirían a fortalecer a los partidos y mejorar el sistema político. Que servirían para superar la crisis de representación y terminar con la fragmentación y el clientelismo. Que, con ellas, iban a ser los ciudadanos -y no los aparatos y los operadores- los que decidirían las candidaturas. Poco o nada de eso ocurrió en la práctica. Y aquí estamos, con elecciones primarias, abiertas y obligatorias en puertas que funcionarán más como una “previa” o simulacro de primera vuelta, para medir las preferencias electorales. Una encuesta o casting para testear la intención de voto de los candidatos y candidatas que ya fueron definidos/as y proclamados/as de antemano.

Con el agravante de que la mayoría de ellos habrán eludido la razón de ser de estas elecciones primarias: que los precandidatos compitieran dentro de los partidos o alianzas y no por fuera de ellas. En estas legislativas, las PASO resultan, para los principales aspirantes, más un estorbo que una oportunidad. Cristina no quiso competir con Florencio Randazzo en la Provincia de Buenos Aires; lo considera rebajar su estatura: la jefa no discute con empleados, se dijo en su entorno. La ex Presidente que impulsó las primarias como un gran avance, no admite someterse a una competencia interna limpia: se considera por encima de todos. Y así como, entonces, hizo bajar a Randazzo para ungir a Daniel Scioli como candidato y pretendió imponer a Aníbal Fernández como gobernador bonaerense, ahora emigra del peronismo para conformar una nueva alianza con pequeñas fuerzas incondicionales.

Se introdujeron las PASO, con bombos y platillos, y se pusieron a prueba en 2015. Luego no supieron bien qué hacer con ellas. Se concebían las primarias como un instrumento que, eventualmente, podía favorecer una mayor democracia interna para dirimir candidaturas y listas, sobre todo cuando existen líneas internas y liderazgos enfrentados. Aunque no dejaron de mirar con desconfianza una competencia interna que puede terminar debilitando la oferta electoral y desgastar a los candidatos triunfantes, así como favorecer el “voto de oportunidad y preferencia” del electorado independiente que puede optar por los candidatos que tienen mejor imagen fuera de los partidos. Para los oficialismos que buscan un voto de confianza y la consolidación de un liderazgo presidencial, la visión tradicional desalienta la competencia interna y se inclina por el armado de listas “de unidad” que le den mayor homogeneidad a las figuras que más se identifican con el Presidente. Así fue cuando Cristina era presidente. Y así sigue siendo, con Macri presidente.

La posición “carismática” es más contundente: las internas abiertas sólo sirven para ungir por aclamación un liderazgo prexistente o para introducir un factor de equilibrio que neutralice potenciales adversarios competitivos, tanto entre las propias filas como en las de los contendientes de otras fuerzas. De otro modo, no son otra cosa que un ariete utilizado para debilitar su propuesta, una maniobra divisionista de los adversarios. Este es el argumento del verticalismo “cristinista”, que considera que la candidatura de la ex presidenta resulta “imprescindible” e indiscutible. Dicen que estarmos “frente al abismo” y creen que “sólo Cristina puede salvarnos”. Candidaturas que se atreven a disputar ese liderazgo, como la de Randazzo, son para esta mirada un Caballo de Troya del oficialismo. Por eso eluden la competencia, llaman a la unidad de la oposición pero acentúan la división del peronismo. Ir a las PASO en estas condiciones, dice el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde “es hacerle el juego al Gobierno”. Prefieren jugar cada uno su propio juego, hacer “rancho aparte” y conformar nuevos sellos, frentes, espacios… ¿Los partidos? Bien, gracias. Un escenario fragmentado y polarizado, y una política personalista, emocional, episódica y coyuntural, para calentar esta fría temporada otoño-invierno 2017.