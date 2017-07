Ahora que se avecinan tiempos de campaña política, tal vez se vuelva a poner el tema sobre la mesa. Si bien se presenta más cuando se trata de elecciones presidenciales que legislativas, es probable que se vuelva a hablar del deporte como herramienta de educación y, especialmente, de inclusión. Y, por ende, se propondrán proyectos alusivos a integrar a la juventud a través de alguna disciplina. En Argentina, son demasiados los casos de futbolistas, boxeadores y otros tantos atletas que pudieron torcerle el brazo al destino, escapándole a un porvenir oscuro para procurarse uno mucho más luminoso. En los barrios de Estados Unidos, los chicos no juegan al fútbol, juegan al básquet, en canchas con piso de cemento y redes de cadenas. Por eso, la NBAestá repleta de historias de pibes que le pegaron en el poste a una vida marcada por la marginalidad y terminaron siendo estrellas. Al menos en los últimos días, el ejemplo más resontante es Kevin Durant, campeón y Jugador Más Valioso de la definición contra Cleveland Cavaliers. De una infancia dura, a los flashes de la liga de básquet más importante del mundo. De la oscuridad, a vivir el sueño.

“Lo logramos. Te lo dije mami. Cuando tenía ocho, te lo dije”. Acaba de cumplir su mayor anhelo y el Kevin adulto se emociona recordando la promesa del pequeño Kevin, 20 años después. Como si se encontrara en plena intimidad familiar, le agradece y celebra con su mamá, pero adelante de casi 20 mil espectadores en el Oracle Arena de Oakland y de muchos millones que lo siguen por televisión en todos los rincones del planeta.

“Mami” es Wanda Pratt, la empleada postal que dio a luz al hoy astro del básquetbol mundial y a sus hermanos Rayvonne, Brianna y Anthony en Washington. Su padre, Wayne Pratt, absorbido por su adicción a las drogas, los abandonó cuando Durant cumplió 8. De allí que tiene tan presente aquellas palabras, mezcla de juramento y premonición. Por ese entonces, se mudaron a la casa de la abuela Barbara, en la ciudad de Seat Pleasant, en el estado de Maryland. Allí, los cuatro hermanos dormían en el piso del comedor y crecieron en un ambiente que, según cuentan, resulta más propicio para la violencia y la delincuencia que para grandes proyectos. Sin embargo, Kevin ya tenía claro su camino y mucho tuvo que ver Wanda, su apoyo incondicional y, por caso, quien le inculcó la fe en Dios. “Té eres la verdadera MVP”, le dijo en 2014, cuando obtuvo su primer premio individual. El lunes a la noche, realzó la figura de su madre nuevamente.

Su amor por el básquet nació en la Amateur Athletic Union, donde conoció a Charles Craig, su primer entrenador y, posteriormente, su papá del corazón. No obstante, Durant recibió otro duro golpe en 2005, cuando Craig fue asesinado en un tiroteo en la capital estadounidense. Tenía 35 años. Por eso, Durant lleva el 35 en su camiseta. Tras su paso por la secundaria (o la preparatoria, como le dicen allá) y por la universidad de Texas Longhorns, fue elegido en el draft de 2007 por Seattle Supersonics. La primera parte del sueño estaba cumplida. Pero Kevin fue por más.

Para empezar, se propuso ser el mejor. Eso sí, se topó en varias ocasiones con un tal LeBron James, que lo postergó en tres votaciones antes de obtener el galardón al Jugador Más Valioso y también en 2012, cuando Miami Heat derrotó en las Finales de la NBAa Oklahoma City Thunders, el nombre que tomaron los Sonics al mudarse de ciudad en 2008. Para esta última temporada, se cansó de insistir y pegó el volantazo: fichó para Golden State Warriors, el equipo en el que Kevin confió para completar la segunda mitad del desafío. Eso le costó su amistad con su ex socio Russell Westbrook, pero no se confundió. “Siempre supe que no estaba equivocado con la decisión. Ahora tengo doble motivo de satisfaccion”, sentenció, ya con el trofeo en mano.

Hoy, con el diario del lunes, todo parece fácil. Dueño de todos los flashes, famoso, millonario, campeón y figura. Pero el sendero que lo llevó hasta la cima tuvo demasiadas espinas. Requirió de mucho esfuerzo y de una profunda convicción para no desviarse. Pensado así, cambia la visión. El camino para que hoy todo parezca fácil fue el más difícil.