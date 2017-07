Finalmente Dylan aceptó el Premio Nobel

“Las canciones son para ser cantadas, no leídas”, dijo Bob Dylan en su discurso de agradecimiento por el premio Nobel. El 4 de junio Dylan grabó el discurso en Los Ángeles y lo envió a los miembros de la academia sueca. De esa manera, completó los requisitos para recibir el Nobel.

La historia, conocida por muchos, fue bastante accidentada. La sorpresiva premiación tomó a todo el mundo desprevenido, muchos habían especulado con el Nobel de literatura para el escritor Phillip Roth, otros daban por seguro el premio al japonés Haruki Murakami, otros al novelista norteamericano Don DeLillo y algunos hasta apostaban un batacazo de nuestro César Aira.

Lo cierto es que una mañana de octubre de 2016, el nombre de Bob Dylan sonaba en todas las radios de Argentina. Había ganado el premio Nobel de Literatura, aquel premio negado a Borges y Sábato, llegaría a manos de un compositor de canciones de música popular.

Fueron 15 los días en los que los miembros de la academia sueca trataron de ubicar a Dylan, hablando con representantes, sellos discográficos, agentes de prensa y músicos colegas. La incansable búsqueda fue cubierta por los noticieros de todo el mundo.

Desde el jueves, el músico de 75 años no hizo alguna declaración pública sobre el reconocimiento que ganó por crear “nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”, según decía el comunicado de prensa.

Un buen día, el propio Dylan se contactó con la organización para decirles que “se había quedado sin palabras ante el reconocimiento”. Una respuesta que dejaba aún más dudas que certezas.

Hubo sólo dos personas que rechazaron el premio Nobel, el primero fue el francés Jean Paul Sartre, quien argumento que tenía como principio personal “rechazar premios” y el otro fue el ruso Boris Pastenak, que tuvo que rechazarlo por presiones del gobierno ruso.

Recordemos que Dylan es el primer músico en recibir un premio Nobel de literatura y esto generó infinitas polémicas en medios y redes sociales. Incluso, muchos dudaban de la calidad literaria de una letra de canción o, mejor dicho, si una canción puede ser tomada como literatura.

La fecha de entrega programada para diciembre se acercaba peligrosamente en el calendario y nadie tenía precisiones de si el premiado asistiría o no.

En una entrevista a un diario ingles el propio Dylan alimentó la esperanza con su frase: “Tengo la intención de recibir el premio en persona… si es posible”. Fue justamente el final de la frase (“si es posible”) lo que dejó una vez más la puerta abierta a un posible faltazo.

La unanimidad de los miembros de la academia, empezaba a resentirse. Algunos lo definieron a Dylan como “grosero y arrogante”, mientras otros albergaban la esperanza de que a último momento asistiría a recibir el premio.

“Tengo un presentimiento de que Dylan va a venir. Puedo equivocarme y claro que sería una pena que no viniese, pero en cualquier caso la distinción es suya y no podemos responsabilizarnos de lo que pase ahora”, afirmó Sara Danius, secretaria de la organización.

Lo cierto es que Dylan no asistió a la ceremonia, dejando plantados a cientos de invitados de honor. En una actuación accidentada, la cantante Patti Smith, quien iba a homenajear a Dylan cantando una de sus canciones, acompañada por una orquesta, se detuvo en medio de la canción y dijo “lo siento, lo siento, estoy nerviosa“ , y ante una audiencia atónita, intentó seguir.

Lo cierto es que Dylan no podía recibir el premio (sobre todo la parte económica de casi un millón de dólares) sin antes dar un discurso de aceptación del premio, de 30 minutos de duración y eso fue lo que hizo, justamente la semana pasada, seis meses después de su premiación, mediante una grabación de audio, donde se lo oye hablar de los libros que influenciaron sus canciones.

“Cuando empecé a escribir mis propias canciones, el lenguaje del folk era el único vocabulario del que disponía, y lo usé -explica en el discurso-. Pero tenía algo más: los principios y las sensibilidades, y una visión informada sobre el mundo. Y los tenía desde hacía tiempo. Lo aprendí todo en la primaria. Don Quijote, Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver, Historia de dos ciudades… Típicas lecturas del colegio que te daban una manera de ver el mundo, entender la vida y observar la naturaleza humana, así como entregarte un estándar por el cual poder medir las cosas. Cuando empecé a componer canciones y escribir letras, usé todo eso”, dijo el viejo Bob en su discurso.