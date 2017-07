De la tormenta al Pepe Mujica

Hay varios como yo que, desde hace algunos días, tratamos de decodificar que está pasando con el clima: pasamos de la campera con relleno de corderito a las bermudas y un par de horas después esperamos una tormenta de nieve que nos tape a todos. Así se vive la realidad, donde el caos parece ser la moneda corriente.

Dicen nuestros ancestros que hubo tiempos de relativa previsibilidad en el mundo, la lógica se adueñó de algunas décadas del siglo XX. Esos buenos tiempos han quedado atrás. La actualidad nos encuentra metidos en un baile que casi nadie sabe bailar. Y no es sólo una cuestión climática, sucede en casi todos los órdenes y poca gente sabe cómo interpretarlo.

Hace algunos años leí un interesante libro cuyo título es “El shock del futuro”. Su autor Alvin Toffler, un escritor-periodista con ciertos dones para adivinar el futuro, nos anticipaba los tiempos que nos tocaría vivir. Ese libro anticipaba un mundo tecnológico donde el hombre perdería el control de sus propias invenciones.

En una especie de progresión geométrica, los grandes inventos de la humanidad del siglo diecinueve sucedían cada diez o veinte años. Ya en el siglo XX los inventos revolucionarios sucedían en cuestión de meses y el futurista autor nos alertaba que en los 2000 las cosas iban a suceder vertiginosamente y en sinmultáneo. “Los médicos no sabrán cuál es la nueva droga para curar determinada enfermedad, ya que se estarán descubriendo cientos de nuevos fármacos a la vez en todo el mundo.“

Una idea de transversalidad recorre el mundo y todo sucede a la vez (no en secuencia como en la antigüedad). “El futuro llego hace rato, todo un palo, ya lo ves”, diría el Indio Solari. Nadie parece estar capacitado (salvo Alvin Toffler) para predecir el futuro, aunque existen algunos signos de los tiempos que nos toca vivir.

Viendo desde arriba el mapamundi, todavía encontramos la gran división entre primer mundo y tercer mundo (jamás supe si existe el segundo mundo).

Los países desarrollados se han volcado activamente a cuidar el medio ambiente, desarrollando energías alternativas y poniendo especial énfasis en la alimentación saludable de la población. Los autos eléctricos, la energía solar y eólica, los nuevos materiales para la construcción en seco y los alimentos libres de agroquímicos, son algunas muestras de progreso en ese sentido. La calidad de vida mejora paulatinamente en muchos países de Europa, Canadá y Australia mientras empeora en Latinoamérica, Asia y Africa. Mientras algunos piensan en liberarse del estrés generado en las grandes ciudades, otros consideran que en las grandes ciudades existen las oportunidades y apuntan de lleno al centro de la telaraña que los dejará pegados y tambien listos para ser deglutidos por la araña mayor del supuesto progreso.

El tiempo, cada vez más relativo, nos puede conectar de un continente a otro en un par de horas, o mortificarnos dentro de un auto en medio de un embotellamiento metropolitano, ocupando el mismo lapso de tiempo.

El desafío de las nuevas generaciones consistirá en aceptar las viejas reglas de juego del trabajo tradicional y la pesadilla de vivir en grandes concentraciones urbanas o nuevas formas alternativas de ganarse la vida y existir.

Hubo una generación de locos y emprendedores, fueron los llamados hippies de fines de los ‘60. Buscaron nuevos lugares para vivir en contacto con la naturaleza y sus seres cercanos. Utilizaron sus propias manos para construir sus casas y cosechar los alimentos.

Desde las grandes ciudades, estos pioneros fueron tratados como locos y en el mejor de los casos “idealistas”. Lo cierto es que estaban mejor orientados que el resto de sus compatriotas apresados ya en la sociedad de consumo. Trabajando cada vez más y descansando cada vez menos para sostener un sistema que no hace feliz a la gente.

Vienen a mi memoria las sabias palabras de Pepe Mujica: “Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que vivir comprando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando comprás algo, no lo comprás con dinero, lo comprás con el tiempo de vida que te llevó ganar ese dinero”.