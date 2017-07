De Odebrecht a La Salada, la Argentina “trucha”

¿En qué se parecen Odebrecht, el poderoso consorcio empresario brasileño contratista de obra pública y corruptor de gobiernos en toda la región, hoy en el ojo del huracán, y la Feria La Salada, epicentro del comercio ilegal organizado en nuestro país, cuyo jefe fue detenido en estos días en el marco de una investigación judicial? Por arriba y por abajo, a escala transnacional y barrial, son al fin y al cabo dos empresas “interesadas en invertir en la Argentina” por fuera de la legalidad. Parte del entramado que recubre una economía de la informalidad en la que el dinero y los bienes discurren, desconociendo o transgrediendo las leyes.

Pocos fenómenos exhiben los datos más duros de la pobreza como los asociados a La Salada. Se trata de un vasto sistema de producción y comercialización, con sus centros más o menos formales y sus periferias al margen de la ley. En los primeros, hay comerciantes y fabricantes con los papeles en regla. Detrás y alrededor, los grandes talleres clandestinos y las ferias callejeras que aglutinan a los menos afortunados.

En los barrios periféricos al complejo ubicado en Ingeniero Budge, grandes, medianos y pequeños talleristas peruanos y bolivianos están vertebrados entre sí por tramas jerárquicas que conjugan solidaridad con obligaciones a menudo opresivas. Ninguno paga impuestos territoriales, por hallarse en asentamientos tomados compulsivamente. Tampoco su principal insumo, la energía eléctrica, por estar “enganchados” a la red troncal. Los más pudientes son propietarios de costosas máquinas hiladoras y bordadoras que les permiten optimizar su rendimiento. Pero el secreto de su alta productividad – aprovechada, de paso, por las marcas líderes, que tercerizan allí un segmento importante de su producción — estriba en la utilización de mano de obra esclava o servil.

Como explica el sociólogo e historiador Jorge Ossona, que ha estudiado, investigado y denunciado la trama interna de La Salada, el espectro de estas variantes de explotación es variado. La servidumbre está asociada al uso de los costureros más humildes, con modalidades particularmente inhumanas. El otro escenario es el de los puestos callejeros en las calles entre los tres predios centrales. Su denso hacinamiento se explica por el desalojo en 2012 de los diez mil puestos de la “Feria de la Riviera” por un fallo judicial para sanear la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo. A los talleristas pequeños, que no pueden pagar el alquiler de un puesto en las ferias cerradas, no les queda otro recurso que jugarse en hacerlo allí para vender su producción de menor escala y calidad a los compradores más humildes.

Pero los riesgos que corren son tan elevados como los cánones que deben pagar a los “armadores” de puestos callejeros. Estos componen un estamento cerrado reclutado entre “chorros de caño” y barrabravas de grandes clubes nacionales, que gozan de la inmunidad que le garantiza la protección policial para confiscar la mercadería y amenazar la integridad física de aquellos no protegidos por cooperativas de paisanos. Cada puestero debe pagarles una suma de varios cientos de pesos a los sucesivos “cobradores” nocturnos en concepto de “alquiler”, “suministro de luz”, “limpieza”, “marcas” y “seguridad”.

Sin embargo, los “dueños del territorio” son meros intermediarios al servicio de los “administradores” de las ferias cerradas, la policía y las autoridades municipales. Perciben como retribución una porción del botín recaudado bajo la forma de dinero, puestos reservados para vender mercadería confiscada o intercambiar artículos robados por droga y viceversa. El resto, “la parte del león”, “sube” hacia el poder. A la medianoche, cuando el tráfico en las ferias se torna más intenso, el clima de violencia estalla: asaltos de “cortadores” de carteras; expulsiones y apropiación de mercadería de morosos; secuestros de puesteros exitosos en sus ventas; y robo e incendio de sus vehículos.

Reconocidos agentes policiales vestidos de civil, por último, regulan los niveles de violencia de manera que no comprometan los flujos recaudatorios. La tan mentada “ausencia del Estado”, entonces, es relativa. Se trata de una presencia diferente; bien indicativa de la administración tercerizada de la pobreza mediante franquicias otorgadas a jefaturas -también pobres- que garantizan una contrapartida de dinero y votos.

Revertir este estado de cosas no será tarea sencilla. Para comenzar, bastaría con que las autoridades públicas emprendan la difícil pero indispensable tarea de definir soluciones serias. No debe omitirse que estos submundos permiten, pese a todo, la subsistencia a miles de familias como trabajadores y consumidores. Como recuerda Ossona, desde hace más de un cuarto de siglo, este sistema sirve a una maquinaria política que se nutre de él para alimentar sus “cajas negras”, organizar sus bases electorales y, de paso, enriquecerse con la explotación de los pobres a los que invocan en sus discursos demagógicos. Acaso con los operativos de esta semana esa perversa cadena haya comenzado a romperse.