¿Campaña electoral o campo de batalla?

Parece que vamos a vivir unos meses agitados, y a la vez trabados, de aquí a octubre. Hay estrategias y predisposiciones que buscan meter miedo, asustar sobre los riesgos de un colapso o derrumbe o catástrofe, azuzar audiencias y crispar ánimos. Una polarización fomentada por la idea de “cuanto peor mejor” -profundizar las contradicciones-, que asocia -curiosamente- a pretendidos enemigos del neoliberalismo con asesores financieros de fondos “buitre”: la conveniencia de devaluar al máximo la oferta para luego comprar barato o recoger la hipoteca. Es esa confrontación que conduce, por ejemplo, a utilizar la protesta social para hacer campaña y levantar visibilidad. Tensar la cuerda para mostrar las debilidades ajenas. Exacerbar los problemas en lugar de ayudar a resolverlos. Asustar con un futuro de penurias. O con un regreso del pasado que peor recordamos.

Son las reglas del manual de la “campaña sucia” que algunos asesores o especialistas en marketing político aconsejan seguir. Y que muchos candidatos o políticos aceptan de buen grado, porque, como lo escribió el ex Jefe de Gabinete y actual vicepresidente del PJ e intendente de Resistencia, Jorge Capitanich es, al fin y al cabo, “la lógica binaria que inspira a la política”. Se trata de ordenar la dispersión del escenario político con una forzada reducción a la unidad: oficialismo versus oposición, continuidad versus cambio. Buenos versus malos.

Sabemos que es un recurso de conveniencia para la ocasión, apoyado en percepciones y emociones. Y es natural que en tiempos de campaña se reflejen con crudeza las expresiones de las diferentes fuerzas políticas y predominen los conflictos y peleas. Algunos referentes piqueteros y dirigentes de partidos de izquierda reconocen que la campaña incrementará la conflictividad (y vimos esta semana, en la Avenida 9 de Julio, de qué modo). Pero una campaña electoral no puede ser un permanente campo de batalla o una representación constante de una guerra civil encubierta.

Además, aunque estas elecciones son importantes, no se trata de una encrucijada histórica. No se están decidiendo cambios de gobiernos o de políticas. Vamos a votar una renovación legislativa de medio término de un mandato presidencial. En todo caso, lo que surgirá de la expresión ciudadana a través del voto es una evaluación más positiva o más negativa para la gestión del gobierno nacional y en cada provincia, de los gobiernos locales. Pero, claro: existen también las profecías que se auto-cumplen. Cuando los principales líderes y actores, corridos a veces por el cortoplacismo, van detrás de esos relatos de trinchera o burbuja, incapaces de entenderse con quienes opinan diferente o viven realidades distintas, estén cerca o lejos del poder, terminan instalando el clima tan temido. Los expertos lo llaman “coyunturalismo” o “cortoplacismo”. Pueden conformar a sus propias audiencias o militancias. Pueden dar la sensación de ganancia en el corto plazo. Pero ganan verdaderamente quienes pueden mostrar que sabrán representar a todos, quienes los votarán y quienes no lo harán. Todos contribuimos, en definitiva, a dignificar o degradar la vida política, con las opiniones que vertemos, los mensajes que viralizamos, los diálogos que buscamos o evitamos