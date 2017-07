Pasan los años, pasan los jugadores. Pero aunque no se vea, la sospecha siempre está. ¿Será que es intrínseca a la pelota? Evidentemente sí. Al menos, sacando del ojo de la tormenta a la pobre pelota, que según Diego no se mancha, de todo el ambiente que la rodea. Aunque la dirigencia, a nivel local, regional y mundial, se esfuerce por demostrar que las nuevas gestiones vienen acompañadas de un manto de transparencia, muchos continúan conjeturando que algunas cuestiones se resuelven por debajo de la mesa. Y en los últimos días, hubo miradas de reojo para los cuatro costados.

Para empezar, con el título de Boca consumado con dos fechas de anticipación, en el torneo local se puso el foco en la clasificación a las copas continentales. Así, Julio Falcioni lanzó la primera advertencia y deslizó que, en una de esas, los arbitrajes que perjudicaron a Banfield contra San Lorenzo y Racing no habían sido casualidad. Dudas lógicas, si se tiene en cuenta que ambos clubes disputaban con el Taladro un boleto para la Libertadores 2018. Por su parte, los hinchas de la Academia comenzaron a preguntarse con qué intensidad jugaría Lanús contra Independiente en la última fecha, ya que un triunfo granate le facilitaría el acceso a la Copa al Taladro, su archirrival. Ambas suspicacias quedaron automáticamente desactivadas, cuando el Rojo igualó con el equipo de Almirón y San Lorenzo con Talleres, sellando el ingreso de Banfield y Racing. Por otra parte, algún malpensado cuestionó si el apagón en la cancha de Aldosivi era para que su partido contra Olimpo finalizara después que los respectivos cruces que mantenían Huracán y Temperley, los otros dos que hicieron cuentas hasta último momento para salvarse del descenso. Sin embargo, Aldosivi ya estaba condenado por sus propias acciones, dado que cuando la luz escaseaba los de Bahía Blanca ya ganaban por 3-0. En la AFA, hay sospechas para todos.

En el ámbito de la Conmebol también sobra la desconfianza. El jueves 22 de junio, se conocieron los casos de dóping de dos jugadores de River, en encuentros válidos por la presente edición de la Libertadores: Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada. Ese mismo día, la entidad que rige el fútbol sudamericano confirmó que ampliaba, de tres a seis, la cantidad de modificaciones que los equipos podían realizar en la lista de buena fe con vistas a los octavos de final. Las protestas no tardaron en llegar y retumbaron fuerte desde los pasillos del club Guaraní, rival del Millonario en la próxima instancia. “Sabemos perfectamente por qué pasa esto: River tuvo este problema y metió presión”, explotó Daniel Garnero, el DT argentino que dirige al equipo paraguayo. “Doce días antes, el presidente de River ya sabía todo. Como tiene una excelente relación con Domínguez (presidente de la Conmebol), que lo puso a Rodolfo D’Onofrio en la FIFA, buscaron una figura para tapar todo”, apuntaló José Luis Chilavert, también desde el país vecino. Suposiciones aparte, lo seguro es que cambiar las reglas en el medio de una competencia siempre beneficia al más poderoso. Está a la vista: la Banda anotó a Lux, Pinola, Scocco y Enzo Pérez. ¿Guaraní?Bien, gracias. En la Conmebol, hay sospechas para todos.

Subiendo otro peldaño en la escalera dirigencial, se arriba a la FIFA. Allí, en las oficinas de Zúrich, el Comité de Etica volvió a soltar los fantasmas que sobrevuelan desde hace rato con respecto a las designaciones de Rusia y de Qatar como las próximas sedes de los Mundiales. El “Informe García”, que iba a ser divulgado por un diario alemán antes que por la propia entidad, volvió a poner sobre la mesa el asunto, salpicando, cuándo no, al fallecido Julio Grondona, entre otro sinfín de viejas autoridades. En la FIFA, hay sospechas para todos.

Si las suspicacias aún están a la orden del día, es porque la corrupción se enquistó hace mucho en el mundo del fútbol. Si Chiqui Tapia, Alejandro Domínguez, Gianni Infantino y sus comisiones directivas aún están bajo la lupa, es porque ellos ya eran dirigentes cuando los hoy apuntados se sentaban en los sillones más importantes. En definitiva, si todos sospechan, es porque nadie puede tirar la primera piedra.