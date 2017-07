Reflexiones en la ruta

Una de las mayores satisfacciones de ser músico es viajar y conocer lugares. El sólo hecho de alejarse de nuestro mundo doméstico siempre es una aventura. Cada kilómetro recorrido es una novedad y la fisonomía de nuestro país va cambiando en cada cruce de rutas.

La neurosis urbana se desintegra una vez pasados los primeros cien kilómetros, la gente parece más amable a medida que nos alejamos de las ciudades. Renacen la camaradería y hospitalidad, como en una especie de milagrosa humanidad casi perdida.

El apuro de las grandes ciudades se va disolviendo en la inmensidad de nuestra geografía y todo parece armonizar a medida que nos alejamos. Las parrillas ruteras son verdaderos oasis donde poder hacer un descanso. Conocí una parrilla hace unos meses, en una ruta cerca de Rosario. Allí me detuve a almorzar. Los enormes ventanales vidriados me permitían ver la ruta y el paso veloz de los autos. Recién pintada y con mesas nuevas, la parrilla estaba de estreno.

Al fondo una enorme parrilla mostraba algunos cortes de carne crepitantes al ritmo de la brasa anaranjada, al costado en una especie de cajón de cemento algunos leños encendidos mostraban un fuego parejo y cada tanto expulsaban unos potentes chispazos luminosos, algo así como un show de fuegos artificiales en miniatura.

Mi amigo Alejo Scalco, un legendario pianista de Monte Grande, fue el que me hizo apreciar la tira de asado fina, esa que sale rápido en cualquier parrilla, porque se puede cocinar vuelta y vuelta como un bife. Es la mejor opción cuando uno no quiere demorarse demasiado. Así que pedi la clásica tira fina con una ensalada fresca de zanahoria y huevo duro. Si uno dispone de más tiempo puede aventurarse a una porción de vacío o una bondiolita de cerdo y papas fritas, esperando lo que sea necesario. El sabor de la carne en las parrillas ruteras es insuperable, aunque a veces la ternura no acompaña y debemos masticar como desaforados. De todas formas, la parrilla de ruta nunca defrauda.

Seguramente verán en las mesas unas bandejitas con dos frasquitos, uno de aceite de girasol y otro de vinagre; no están mal, aunque suelen ser un cazabobos. Si se toman el trabajo pueden pedirle al mozo aceite de oliva y asceto balsámico, que suelen tenerlos encanutados en el mostrador. Lo mismo sucede con los palillos que tambien, por alguna razón suelen estar ocultos de la vista del público.

Esas parrillas suelen tener un público variopinto, la mezcla de los viajeros eventuales con los habituales parroquianos de la zona. A veces es muy fácil identificar a unos y otros. Los viajeros suelen entrar con anteojos de sol, llaves del auto en mano y celulares. Parados cerca de la puerta miran una y otra vez las mesas disponibles, como así tambien a cada uno de los comensales, como si estuvieran buscando un prófugo de la justicia o algo asi. Finalmente, después de muchas deliberaciones eligen la mejor mesa (que es casi idéntica a las demás) . La actitud es “elegimos la mejor mesa” y eso los deja satisfechos.

Los parroquianos entran y se sientan en cualquier lado donde puedan ver la televisión, de donde no sacaran los ojos durante todo el almuerzo. Los mozos suelen entablar conversaciones con ellos y les traen una botella de vino y un recipiente con cubitos. Es algo casi automatico.

Los viajeros leen atentamente el menú y aventuran pedidos que el mozo se encarga de rechazar sistemáticamente. Quizás deberían considerar preguntarle directamente al mozo cuáles son los platos que hay y recién ahí elegir. Tampoco esta mal pedirle a mozo que recomiende algo, hecho que lo hara responsable por la calidad de la recomendación.

Los viajeros suelen conversar ruidosamente y levantarse hacia el baño, esquivando las mesas de los parroquianos que siguen mirando fijo la tele.

Otro momento gracioso suele ser cuando intentan pagar con tarjeta en un lugar que ni siquiera tiene teléfono. En la ruta siempre hay que llevar efectivo. Y un consejo final: aprovechen para pedirle al mozo agua caliente para el termo, por que la mayoría de las modernas máquinas automáticas de las estaciónes de servicio no funcionan o no aceptan las monedas que justo tenemos.