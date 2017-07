Sin comunión no hay armonía

Estas reflexiones incursionan en un territorio sensible y crujiente. Plantearlas, probablemente contribuya a comprender mejor la política a través de los políticos.

Es lo mismo un político excepcional que un hombre excepcional, o que un hombre éticamente irreprochable o simplemente un hombre decente? Ortega y Gasset hace mucho dio su opinión sobre el político excepcional o el político puro. Para Ortega, el político excepcional o puro no es un hombre éticamente irreprochable y no tiene por qué serlo. Para el filósofo español, es insuficiente o mezquino juzgar éticamente al político. Según él, hay que juzgarlo políticamente. Expone que en la naturaleza del político conviven algunas cualidades que en abstracto suelen considerarse virtudes con otras que también en abstracto pueden estimarse defectos.

El reconocido escritor español Javier Cercas se atreve a enumerar algunas virtudes de un político excepcional: la inteligencia natural, el coraje, la serenidad, la garra, la astucia, la resistencia, la sanidad de los instintos y la capacidad de conciliar lo inconciliable. Señala defectos: la impulsividad, la inquietud constante, la falta de escrúpulos, el talento para el engaño, la vulgaridad o ausencia de refinamiento en sus ideas y sus gustos.

Para Ortega y Gasset la ambición no solo es una cualidad en un político puro; es una inexcusable premisa. Claro, cabría suponer que se trataría de una ambición vinculada al bien común. ¿O es muy ingenuo pensar así?

También lo decía Maquiavelo: el político puro debe tener la capacidad de mentir en aras de un objetivo superior. No habría político puro o excepcional, agrega, que no tuviese recónditos secretos no descubiertos por sus pares, amigos o enemigos.

En nuestra geografía nacional: ¿contamos con políticos puros o excepcionales? ¿O hay mucho de mercachifle y atolondramiento?

La política también tiene sus bambalinas y una escenografía donde lo que aparece no es lo que es y donde los políticos son actores que interpretan un libreto orientado a la seducción. En la seducción, vale no olvidar, tiene su espacio reservado el engaño.

La distopía golpea a la Argentina y su dirigencia se esmera para que la situación se agrave. Esa dirigencia ha sido -y nada ha variado- ingrata con la sociedad. Ésta, cruzada por el desencanto, sufre una permanente agonía. La agenda de las corporaciones partidarias, con sus continuas mutaciones, se aleja cada día más de la ciudadana.

Quiénes, en su sano juicio, podrían entender que en un país atormentado por desigualdades flagrantes, pobreza, desempleo, carencia de oportunidades para los más vulnerables y violencia que se cobra víctimas cotidianamente, su dirigencia no ofrezca señales de grandeza y abandone la indecorosa especulación para dedicarse full-time, y en conjunto, a intentar soluciones que alienten un horizonte con esperanza? ¿Y si descubriéramos a Belgrano, a quien acabamos de recordar?

(*) Secretario General de la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA