Que la música suceda

Cada tanto, algún amigo me comenta que “le hubiera gustado tocar un instrumento”, en general acompañan la frase con algún gesto de tristeza. Hay algo del mundo deportivo en la idea de la música, algo así como que es necesario entrenar todo el tiempo para ser músico. Esto es relativo.

El deporte es competencia y siempre se busca un ganador. En la música la cosa no es tan así, aunque muchos apliquen el concepto “deportivo” en esta actividad.

Es habitual escuchar por ahí “es concertista de piano” o “salió mejor guitarrista en la revista tal” , como si esos parámetros fueran naturales en la situación placentera de hacer música.

Es cierto que si una persona decide ser un “profesional” de la música, es decir tocar y cobrar por hacer música, necesita un cierto entrenamiento. También es cierto que los conservatorios y escuelas entrenan al músico como un deportista, para desarrollar todas sus potencialidades. Allí hay que cumplir métodos que nos llevan a un mejor dominio o destreza con el instrumento. Pero la música no vive precisamente allí, sino en lo que con el instrumento somos capaces de transmitir. Y eso no es mensurable en términos deportivos.

Quiero decir, no es mejor quien más rápido toca un instrumento o quien agobia con mayor cantidad de notas a su público rehén de sus exhibiciones. La música suele ser un arte donde la belleza, la interpretación y el sentimiento se ponen de manifiesto también. Existen miles de casos de músicos que han dedicado toda su vida a entrenarse para ser “el mejor” o “el más rápido” y que efectivamente logran sorprender a su audiencia inicialmente, incluso sin que la música los visite durante la vistosa performance. Particularmente, mis ídolos musicales no son precisamente los más rápidos, ni siquiera los más vistosos, sino los más económicos y dotados de una sensibilidad especial para transmitir sentimientos a través de su música y no sólo neurosis obsesiva por impresionar.

El vapuleado trompetista Chet Baker ha sido un buen ejemplo de lo que vengo contando. Su forma de tocar la trompeta y cantar es introspectiva y melancólica.

La música sucede (existe) en sus lánguidas notas, incluso más en sus vacilaciones y silencios, esa tremenda humanidad es la que conmueve. Los años han hecho que su figura y su nombre se mantenga como referente fundamental del jazz y poco daño le han hecho las críticas maliciosas de trompetistas envidiosos, nombres que quedaron perdidos en los créditos de discos menores del género.

Los bateristas han tenido un histórico problema en aceptar definitivamente a Ringo Starr, el baterista de Los Beatles, quien emergió de las penumbras como el gran referente de la música pop. Afortunadamente, el paso del tiempo aplastó a los prejuicios y actualmente todos respetan a Ringo, aunque muchas veces deslizan alguna frase como “el peor de los Beatles”. Lo cierto es que muchos bateristas, en apariencia mas virtuosos, han tocado eventualmente temas de los Beatles y tuvieron que aceptar que los ritmos de Ringo eran los más apropiados para esas canciones y cualquier innovación baterística termina quedando descontextualizada, forzada y antimusical.

No quiero hacer un manifiesto contra el entrenamiento musical, que me parece valioso (aunque no fundamental) y brinda herramientas para los músicos. Pretendo decir que ese aprendizaje tiene que tener como destino hacer música, es un camino y no un fin. Cuando la búsqueda de la perfección se transforma en un obstáculo para disfrutar de la música hemos errado el camino. No disfrutamos y tampoco disfruta nadie a nuestro alrededor.

La música es bella cuando expresa sentimientos nobles como la tristeza, la melancolía, la euforia y la fuerza vital , y no tan bella cuando expresa la obsesión por triunfar, la ambición desmedida, la competencia y la envidia.

Alguna vez alguien definió a la música como “un lenguaje” y es muy adecuada esa imagen. En este sentido, la música transcurre como una conversación entre músicos. Ahora bien, tomando la idea de lenguaje, ¿quién quisiera compartir una conversación con un engreído y envidioso?