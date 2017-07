Malasia, ese recuerdo que genera sonrisas

Ganaban, gustaban (demasiado) y a veces se daban el lujo de golear. Otra forma de decir lo mismo: Franco; Serrizuela, Cufré, Samuel, Placente; Scaloni, Markic, Cambiasso; Riquelme, Aimar; y Romeo. Miles de toques, un sinfín de lujos y muchos goles. En resumen, un empacho de fútbol. Como si fuera poco, en el banco aguardaban Muñoz, Cubero, Chirola Romero, Pablo Rodríguez, Diez, Perezlindo y Quintana. Sí, las alternativas eran un arquero, un mediocampista devenido en defensor, tres números 10 y dos delanteros. ¿El arquitecto? Un tal José Perkerman. Casi que dan ganas de llorar, por las evidentes diferencias con la actualidad de los seleccionados juveniles. El miércoles 5 se cumplieron dos décadas del título obtenido en el Mundial Sub-20 de Malasia. Un recuerdo que sólo genera sonrisas. Un espejo en el que sería bueno volver a mirarse.

Había una idea madre, conceptos claros y coherentes, un grupo de conductores que destilaba docencia, mucho trabajo de seguimiento y reclutamiento a lo largo y a lo ancho del país, una inmensa cantidad de jugadores talentosos… Y millones de hinchas que gozaban con lo que esos pibes generaban adentro de una cancha. El sufrimiento quedaba relegado para el andar de cada club o incluso para la Selección Mayor. Con los juveniles, la patria futbolera se reservaba el horario indicado, se sentaba en un sillón y se disponía, simplemente, a disfrutar. Casi como cuando se observa a Roger Federer o a Stephen Curry, sin que el amor por determinados colores esté implicado.

Antes y después de aquella consagración, también hubo otros equipos para rememorar, por nombres y por campeonatos (Sorín, Ibagaza, D’Alessandro, Saviola, Messi, Agüero y muchos más, en Qatar 1995, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007). En realidad, toda la era Pekerman y sus réplicas fueron puro brillo. Pero tomando Malasia 1997 como referencia caprichosa, dado el feliz aniversario, alcanza para demostrar cuáles eran los objetivos primordiales: la formación, por encima del resultado, y la futura incorporación de esas jóvenes promesas a la Mayor. De los 18 integrantes de esa aventura asiática, 8 resultaron miembros estables del conjunto nacional años después: Franco, Cufré, Samuel, Placente, Cambiasso, Scaloni, Riquelme y Aimar. Su guía también se dio el gusto de dirigir al equipo principal y en el presente lo sigue haciendo, aunque en el representativo colombiano. La proyección no era un verso o una palabra de ocasión. Era una meta y una consecuencia lógica de aquel proceso.

En algún momento, el acostumbramiento al éxito y la confusa sensación de que en Argentina sale un futbolista habilidoso por metro cuadrado hicieron que el eje se corriera. Que se dejara de prestar atención. Que todo se diera por hecho. Que se dejara de sembrar para cosechar a su debido tiempo. Por ende, se dejó de pensar, de planificar y de trabajar con los pibes. Tanto en los clubes como en los seleccionados.

Como resultado, se consolidaron nuevas costumbres, muy lejanas a las del prolífico ciclo de Don José y compañía. Si bien con el correr de los años los jugadores fueron debutando cada vez más temprano en Primera, el compromiso con los equipos nacionales cayó estrepitosamente. Los directores técnicos y los protagonistas dejaron de considerar las convocatorias a los juveniles como un orgullo y como parte necesaria para el crecimiento de los futbolistas. Por la parte dirigencial, la planificación y la coordinación de los recursos para que los seleccionados sólo se dedicaran a jugar fue, al menos, insuficiente. Y ni hablar de los “proyectos” de los entrenadores, que se convirtieron en figuritas a cambiar periódicamente. Ojalá, la incorporación de Aimar y Placente para las selecciones Sub 17 y Sub 15 más la presencia de Scaloni y posiblemente de Nico Diez en el cuerpo técnico de Sampaoli resulten una brisa de aire fresco.

Es que a veces, aunque suene contradictorio, para dar vuelta la página hay que volver a las fuentes. Y si no se lograra, siempre quedará la posibilidad de abrir una ventana de YouTube, buscar “Malasia 1997” y sonreír un rato.