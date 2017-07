De nuevo a la brecha

En el peor de los momentos hay que jugarse. De pronto una luz pega fuerte en una ventana y produce la epifanía.

La magia empieza a trabajar sola, sin olvidar el miedo a perderlo todo, que es el miedo a no perder nada.

De pronto un grito en el fondo, en el medio de la mar de la mala suerte.

Una tabla que flota en el agua con un nombre, Caboto, con un nombre, una marca de sardinas. En el fondo de la mala suerte.

Un golpe de fuego en el corazón, tal vez un lugar lleno de gritos de niñas o de nada. Tal vez vidrios biselados, y un calefón alemán que hace ruido.

Un sonido.

Siempre en el fondo de la mala suerte. Sin olvidar el celeste azulado y hermoso del terciopelo azul, que es el rinconcito limpio donde van a morir los hombres modernos cuando son atravesados por alguna daga.

Y el agua…, y el miedo…, y la nada.

Un grito insignificante de hormiga que avisa, y que cambia el rumbo de toda la fila.

El obrero, la sopa, mis hijas, mis hijos, que son todos, los hijos de mis hijos. Juan, el padrino, Paulilla, el negro, la negra, y un misterio que mañana sólo sirve para empobrecerse de nuevo.

Para poner el último petardo en la última aorta.

Y el perro, roto, armado de nuevo, que aún cortado por el tren al medio, por belleza brota.

Y al yugo de nuevo, ese que amo tanto.

¿Cómo pude haber metido las manos aquerosenadas sin pensar, y sintiendo que algo podía rescatar de semejante naufragio de las almas pedorras que todo lo pudrían?

¿Cómo pude regalar así mi salud, mi tranquilidad, y mi vida?

Al yugo otra vez, al que amo tanto. Sin olvidar que del fondo de la mar de la mala suerte puede aparecer un brillo para perderlo todo, para ganarlo todo.

Es que uno no aprende, y la rebelión está en lo bruto que somos. Mientras más bruta nuestra rebelión, más enceguecedora es la verdad ¡Si ni siquiera el buen viento del Dios oficial nos acompaña! (por eso te ofrezco, querido lector, al Dios de Baruch de Spinoza, que no se disfraza, que no mueve plata, que simplemente existe) .

Y tal vez empezar todo de nuevo.

Y tal vez perder todo de nuevo.

No se puede vivir una vida desatenta. Las pequeñeces sólo llevan a la nada.

Y preguntándome porqué he llegado hasta este punto con las manos con querosene embadurnadas. Me contesto a mi solo, tratando de armar mis partes, por curiosidad no más. Y por piedad…nada.

Cariños

Cacho