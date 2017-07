Ginóbili-Federer: “viejos son los trapos…”

Si alguien me decía hace diez años que iba a jugar hasta los 40, le respondía que estaba loco”, confió Emanuel Ginóbili en su columna en el diario La Nación. “Me resulta difícil pensar que puedo ganar tres Grand Slams en un año. Me suena algo totalmente surreal”, admitió Federer, luego de alzar su octavo Wimbledon. Sin embargo, el bahiense confirmó que continuará una temporada más en los Spurs de San Antonio. Y el 28 de julio habrá completado 40 almanaques… Sin embargo, el suizo ya celebró en Melbourne y en Londres. Y llegará a Nueva York, ya con 36, peleando por el número uno del ranking mundial… Es lógico que Manu y Roger se sorprendan a sí mismos con su vigencia. No es normal que a su edad sigan marcando la diferencia. No obstante, visto desde afuera, es un logro más producto de una virtud que se les hizo costumbre: convertir lo extraordinario en lo habitual.

“Acepté seguir porque es un gran honor estar en una franquicia así, con 40 años, sintiéndome importante, con gente que me dice que me quiere y que sigo siendo importante para el equipo”, agregó Ginóbili en su texto. Y eso explica en buena parte su renovación con los texanos. No están haciendo caridad, sino que lo necesitan. El escolta argentino ha dado muestras de sobra en lo que refiere a su nivel basquetbolístico. Sin ir más lejos, la última imagen fue la mejor: liderazgo, sabiduría y jugadas espectaculares, como el histórico tapón a Harden en las semis del Oeste, fueron las ofrendas de Manu a su equipo. Encima, es la voz cantante en el vestuario. ¿Cómo no pedirle que continúe?

“Tienes que tener mucho talento y padres y entrenadores que te empujen desde los tres años, cuando eres tan solo un proyecto. Pero todo se basa en la salud”, argumentó Federer, intentando dilucidar las causas de semejante longevidad. Tal vez esas sean las razones. Lo cierto es que el máximo ganador de Grand Slams se reinventó y alcanzó su mejor versión en un momento en el que, teóricamente, la prensa y los fans deberían estar hablando de su natural debacle.

En otros deportes también sucede. Por caso, Messi y Ronaldo todavía marcan el ritmo en el mundo del fútbol a los 30 y 32 (tienen contratos con sus equipos hasta los 34 y 36). Y el resto los persigue desde muy lejos… Otro ejemplo es el velocista Usain Bolt, que se retirará al borde de los 31 en el próximo Mundial de atletismo, aunque podría seguir acumulando medallas casi a placer. Al menos, aún se desconoce si ya nació el que pueda superarlo. Está claro que los avances de la ciencia y la tecnología, cristalizados en materiales, nutrición, entrenamiento y tratamiento de lesiones, repercutieron positivamente en los deportistas y permitan arribar a una conclusión cada vez más generalizada: el pico de rendimiento llega más tarde que antes. Pero también hay otros fundamentos.

“Lo real es que todavía lo paso bien y lo disfruto”, aceptó Manu. “Después del último año no sabía si volvería a estar aquí (ganando Wimbledon), pero continué creyendo, soñando y aquí estoy”, dijo Roger. Disfrutar y creer. Tan simple y tan difícil. Pero ahí parece estar la clave: en no perder la capacidad de soñar.