Historias de instrumentistas

Recuerdo las enormes vidrieras de Casa América en Avenida de Mayo 959. Allí pude ver los famosos órganos electrónicos, aquellos con dos hileras de teclado y llenos de botones de colores, insertados en un mueble de madera lustrada. Eran una verdadera orquesta con ritmo y acompañamiento. Los más prestigiosos eran los órganos Baldwin modelo “funmachine”, cuyo tablero de botones se iluminaba dando un aspecto de control de una nave espacial. Años después escucharía uno de estos órganos en la casa de una familia “acomodada” amiga de mis viejos. Recuerdo también cuando me senté al comando de semejante nave, pulsé los distintos ritmos para improvisar música. Yo no tenía ninguna idea de la técnica de teclado, pero así y todo me prometí comprarme un aparato de esos en cuanto tuviera el dinero suficiente. Lo cierto es que nunca cumplí la promesa, en esos términos, aunque sí me pude armar un sistema donde simular una verdadera orquesta automatizada (esto fue a partir del uso de secuenciadores y teclados midi, pero esa es otra historia).

Otro grato recuerdo es cuando íbamos con mi viejo a escuchar las bandas militares en los días patrios. El sonido de las trompetas me impresionaba especialmente. Imagino que esto influyó a la hora de elegir mi instrumento, años después.

Por esos años, mi hermano comenzó a ensayar con un grupo musical formado por amigos del barrio, ahí pude subirme a una batería y golpear los tambores.

Un buen día, mi primo recibió como regalo un pequeño teclado Casio a pilas, en el cual pulsando un botón se podían cambiar los sonidos. La maravilla tecnológica ofrecía sonidos de flauta, órgano, piano, vibráfono, violín y trompeta (otra vez la idea de la orquesta propia y al alcance de la mano).

En un viaje de vacaciones a Mar del Plata compré mi primera guitarra “criolla”, con la que aprendí a tocar las canciones de Sui Generis y algunos rocanroles de los Rolling Stones. Posteriormente abriría mi repertorio al folclore, el tango, el jazz y la bossa nova.

No podría hablar de dominio porque sería una exageración, pero si llegue a conocer un poco a esa guitarra. Digo a “esa guitarra” y no a las guitarras en general. Las horas dedicadas al uso del instrumento dan una cierta maestría sobre ese instrumento en particular. La fuerza necesaria en los dedos para pulsarla, la postura corporal, el peso y las dimensiones son memorizadas.

Los instrumentos son mundos que merecen ser descubiertos de a poco. Cada cual tiene sus secretos y lleva años conocer todas sus posibilidades.

Recuerdo cuando entreviste al trompetista Dave Douglas (actualmente, uno de los cinco mejores trompetistas del mundo). Estábamos tomando un café en el lobby del hotel donde se hospedaba, recuerdo que le preguntaba acerca de que trompeta y que boquilla estaba usando en la actualidad. Douglas me respondió “es la misma trompeta y la misma boquilla con la que aprendí hace 30 años”, una respuesta que inicialmente me sorprendió. Yo imaginaba que al estilo de los tenistas con sus raquetas o los futbolistas con sus botines, los músicos cambiaban todo el tiempo de instrumentos. Pero lejos de esa idea, los músicos suelen tener un romance con su instrumento que puede extenderse a toda la vida. Cuando uno consigue conocer todos los secretos que esconde ese instrumento, ya no quiere comenzar con uno nuevo y empezar casi desde cero.

Son famosas las guitarras Gibson “Lucille” que usaba el guitarrista B.B. King. Se dice que la fábrica le construyó varias réplicas, que eran exactamente iguales y que solo así el músico pudo dejar descansar en su casa. Su nombre “Lucille” proviene de una noche fatídica de 1949 en un boliche de Arkansas: hubo una riña entre dos hombres que volcaron la estufa de kerosene y el local se prendió fuego, B.B.King y otros músicos tuvieron que evacuar el lugar y la guitarra del blusero se prendió fuego. El motivo de la riña de los hombres fue una mujer de nombre Lucille y así fue como llamó a su nueva guitarra, un nombre que quedo en la historia. La marca Gibson, comercializa el modelo “Lucil