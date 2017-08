Neymar Jr, en busca de (toda) la felicidad

Quiero ayudar al equipo y también a Messi para que continúe siendo el mejor del mundO”, expresó un joven Neymar Jr. Corría junio de 2013 y el por entonces juvenil brasileño hacía ilusionar a los hinchas de Barcelona, al ser presentado en el Camp Nou. Incluso habló de “sueño cumplido” y del deseo de “retirarse aquí”. Cuatro años después, todo ha cambiado. A la estrella verdeamarela ya no le alcanza el abultado sueldo, ni los títulos cosechados, ni mucho menos ser la segunda guitarra del astro rosarino. Y como era de esperar, los culés ya lo tildaron de “traidor” o de “pesetero” y lo comparan con el portugués Figo, que en 2000 cambió la camiseta blaugrana por la merengue. Haciendo oídos sordos, hoy Neymar da Silva Santos Júnior se muda al París Saint Germain en busca de la felicidad. Toda la felicidad.

Vamos por partes. En lo económico, hace rato que el brasileño no tiene problemas para llegar a fin de mes. Sin embargo, ¿quién no se tentaría si le ofrecen prácticamente duplicar su salario por las mismas prestaciones? Sí, de 16 millones de euros al año pasará a cobrar 30. Para cualquier trabajador de a pie resulta un despropósito que se le pague esa suma a alguien por el simple hecho de patear una pelota. No obstante, es una ínfima parte de lo que generará con tan solo su presencia. Porque el club francés espera aumentar sus ingresos comerciales en 100 millones de euros rápidamente. Y los propietarios de Oryx Qatar Sports Investments, el grupo empresario dueño del PSG, apuestan por multiplicar los dividendos de este impacto en el Mundial de 2022, que se llevará a cabo en aquel país de Medio Oriente.

En lo deportivo, la zanahoria es la Champions League, un trofeo que Neymar ya alzó en 2015 con el Barça y que a los galos se les niega a pesar de la acumulación de contrataciones rutilantes. La liga y la Copa de Francia no implicarán un plus motivacional, sino más bien un precalentamiento para el desafío de conquistar el continente. Es que fronteras adentro, apenas el Mónaco puede hacerle sombra al conjunto capitalino.

Ahora bien, el cambio más significativo probablemente radique en su liderazgo, ahora indiscutido. Por más Di Marías, Cavanis, Pastores, Alves, Mouras o Matuidis que haya, Ney juega en un escalón superior, sólo reservado para Messi y Ronaldo. ¿O acaso alguien duda de que serán los tres más votados en las siguientes elecciones del premio The Best o del Balón de Oro? En esta cuestión el debate podría llegar a ser infinito. Estará el que piense que al oriundo de Mogi das Cruzes le está jugando una mala pasada el ego y que debería quedarse al lado de la Pulga porque la unión hace la fuerza. Tendrá razón. Y estará el que crea que cuando un jugador profesional llega a semejante nivel sólo le queda pelear por ser el mejor. Incluso, que no ir por más sería una actitud conformista, hasta mediocre. Y también tendrá razón. Lo cierto, por citar un caso parecido, es que Ronaldinho recibió a Messi con los brazos abiertos en el primer equipo del Barcelona. Y luego partió, cediéndole la responsabilidad y la condición de figura. En cambio, en la Ciudad Condal Messi es D10S y, por ahora, tiene contrato hasta que cumpla 34 años. Por decisión de la dirigencia y por méritos propios, Leo nunca entregará labatuta de la orquesta.

“Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos. Tkm”, lo despidió la Pulga cariñosamente, en su cuenta de Twitter. En la vereda parisina, Pastore le mostró la puerta de entrada con un gesto elocuente. “Es un detalle, pero para mí fue muy importante tenerla y ahora quiero darle la bienvenida con ese pequeño símbolo”, explicó el cordobés, el anunciar que está dispuesto a liberar la camiseta número 10 para que la utilice el ahora “dueño” del equipo.

El romance llegó a su fin. Quedaron atrás 186 partidos, 105 goles, 59 asistencias y. lo más importante, 10 campeonatos con Barcelona. Sólo el tiempo le demostrará a Ney si ganó su pulseada contra la gloria y la ambición. Sólo el tiempo dirá si para él París también es el Arco del Triunfo.