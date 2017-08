La aventura de descubrir buena música

Desde que tengo memoria que escucho hablar acerca de la buena y la mala música. Como músico recorrí un camino de descubrimiento personal, escuchando discos que me prestaban y yendo a ver conciertos que me recomendaban los colegas. Mi escucha musical fue un proceso laborioso y artesanal.

Ayer vi en un sitio de noticias una interesante entrevista realizada por Luis Novaresio al guitarrista Héctor Starck, el histórico “guitar hero” de Aquelarre, Tantor y otros grandes grupos. Héctor le cuenta al periodista que el rock actual es bastante parecido a la música que los rockeros combatían en los años ‘60. Más allá de los sentimientos nostálgicos que todos tenemos por los tiempos pasados, hay algo de cierto en esta argumentación. Obviamente, se refería a mucha de la música.

Podemos decir que hay ciertos tipos de música en peligro de extinción y no por su calidad (que suele ser superlativa), sino más bien por la forma despiadada en la que se propagan sólo determinados tipos de música. No me referiré puntualmente a canciones como “Despacito” o “Felices los cuatro” (¿se llama así?), ya que esas son las canciones que ocupan toda la difusión radial y televisiva. A ellas les tocó protagonizar sus “15 minutos de gloria”. No son ni mejores ni peores que otras canciones parecidas que hubo el año pasado, o hace diez años. La música para bailar o entretener existió siempre y fuera cual fuera su época, no aporta demasiado a esta discusión tratar de combatirla.

El único reclamo que muchos músicos podemos hacer es por qué no se le da difusión a otras músicas. El porcentaje 100 a 0 es un poco alarmante, sobre todo si pensamos en las nuevas generaciones que se quedan afuera de Miles Davis, Piazzolla o Spinetta, por dar unos ejemplos (No es necesario aclarar que ninguno de ellos suena naturalmente en ningún lado).

Algunos dirán que para eso “está internet” y es cierto. Con un poco de paciencia y tiempo podemos encontrar en la red todo lo que querramos. Aunque la discusión es otra. Los responsables de los medios masivos de comunicación (y no un blogspot perdido en la web) poco defienden los contenidos de calidad y casualmente, propagan cuanto invento le propongan desde un sello discográfico.

Algunos argumentarán: “A la gente le gusta otra cosa”. Ahí me permito decir que “a la gente le gusta lo que le dan todos los días para que le guste”. Todas las canciones de moda suelen ser impuestas en el mercado a fuerza de una invasiva repetición hasta generar el hábito. Obviamente, muchas personas formadas tienen sus mecanismos de defensa a semejante atropello estético y combaten la imposición.

Pero no podemos decir lo mismo de los jóvenes, en plena formación de criterio, que son invadidos por esa comida chatarra para el espíritu las 24 horas.

Afortunadamente, existen jóvenes inquietos y rebeldes que empiezan a buscar sus propios contenidos, investigan y recopilan información del pasado. Allí encuentran bandas y artistas que desconocían, como un tesoro escondido entre los millones de bites de cualquier otra cosa. Otros, menos informatizados, descubren un disco por el consejo del padre de un amigo, un tío viejo o el profesor de guitarra y así logran entrar en un mundo alucinante y subterráneo.

La industria discográfica es precisamente eso, “una industria” que solo quiere vender discos y, además, los quiere vender rápido. Así como existe el fast-food hay una música de consumo rápido y es precisamente la que domina el mundo en este momento.

Obviamente, que los músicos, artistas, productores y difusores saben perfectamente lo que están haciendo. De la misma forma, cuando eventualmente se cruzan con buenos músicos suelen tener actitudes de respeto y veneración hacia “los maestros”, aquellos a los que ellos están destinando al ostracismo.