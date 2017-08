PASO a PASO, y el domingos todos a votar

Nos dijeron que las PASO no servían para nada; que son un gasto inútil y una pérdida de tiempo. También nos dijeron que son cruciales, porque de ellas depende el rumbo del país, la marcha de la economía, el éxito o el fracaso del gobierno. Si vamos hacia el futuro o si volvemos al pasado. Si seguimos por este camino o se impone un cambio de vía. Todo eso nos dijeron. Pero ni tan poco ni tanto. Por empezar, se trata de una obligación cívica y de una práctica democrática que trasciende el momento de cada votación: es el momento de la soberanía popular en el que los ciudadanos son los protagonistas.

Es cierto que a estas elecciones primarias las han vuelto un tanto superfluas los propios líderes políticos, del oficialismo y de la oposición, negándose a cumplir con aquello para lo que fueron introducidas: la competencia abierta dentro de las coaliciones y partidos, para que fuera la sociedad y no sólo las cúpulas y operadores, la que definiera las listas de candidatos. Aquí vino todo ya digitado y cada formación ofrece sus candiduras “llave en mano”, sin competir entre sí. De este modo, estas PASO se transforman en un simulacro de primera vuelta electoral y en una encuesta de prerencias.

Es cierto también que la escala temporal del largo plazo está muy condicionada por las votaciones frecuentes que distraen a los gobernantes de las políticas de gran alcance. En nuestro país votamos cada dos años para la renovación parcial de las cámaras de diputados y senadores. A estas elecciones generales se les suma el régimen de “elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias” (PASO), que duplican los turnos electorales. De tal modo, la acción gubernamental de largo plazo se puede ver dificultada por la política electoral año por medio . Pero la solución no está en la derogación de las PASO –a pesar del poco interés de los partidos en competir y de la obligatoriedad del voto-, y menos aún por eliminar las renovaciones legislativas de mitad de mandato, porque la duración y renovación de los mandatos la establece la Constitución.

Estas elecciones primarias serán una compulsa que informará a los ciudadanos y a los dirigentes, del Gobierno y de la oposición. Servirán para dejar en el camino a quienes no alcancen el piso mínimo de votos (1,5%) y ubicar la “posición de largada” de la campaña electoral, para que los estrategas y candidatos ajusten sus mensajes y estrategias. Además, aunque las próximas elecciones son muy importantes, no se trata de una encrucijada histórica. No se están decidiendo cambios de gobiernos o de políticas. Vamos a votar una renovación legislativa de medio término de un mandato presidencial. En todo caso, lo que surgirá de la expresión ciudadana a través del voto es una evaluación más positiva o más negativa para la gestión del gobierno nacional y en cada provincia, de los gobiernos locales.

Pero, claro: existen también las profecías que se auto-cumplen. Cuando los principales líderes y actores, corridos a veces por el cortoplacismo, van detrás de esos relatos de trinchera o burbuja, incapaces de entenderse con quienes opinan diferente o viven realidades distintas, estén cerca o lejos del poder, terminan instalando el clima tan temido. Pueden conformar a sus propias audiencias o adherentes. Pueden dar la sensación de ganancia en el corto plazo. En la campaña de estas semanas nos inundaron con consignas vacías de contenido, con escasas diferenciaciones políticas e ideológicas, con definiciones efectistas o simplificadas a términos genéricos: unir, cumplir, confiar…

Es el problema con los argumentos que menosprecian o magnifican la herramienta electoral, con la idea de que las decisiones importantes se toman en otros lados y en otros momentos. Es cierto que la democracia debe evitar que un abultado cronograma electoral condicione los asuntos públicos en aras del interés general. Las elecciones son una empresa colectiva, un acontecimiento esencialmente ciudadano. Cada elección nacional es un enorme esfuerzo que abarca todo el territorio del país, en el que se habilitan 90 mil mesas de votación para recibir a los 30 millones de argentinos registrados en el padrón. A las elecciones las organiza y las juzga el Estado, pero lo que pasa en las mesas el día de la elección está en manos de la ciudadanía y por eso la participación es determinante para la calidad de los comicios.

A las elecciones las hacemos entre todos. Cuando vamos a votar no sólo expresamos nuestro apoyo o rechazo a los candidatos y sus propuestas. También manifestamos nuestro acuerdo con los mecanismos que la democracia nos ofrece para tomar las decisiones colectivas. Por eso, el nivel de participación y los votos positivos son un indicador de apoyo a las instituciones democráticas. Y si el abstencionismo y el voto en blanco aumentan, se activa la señal de alarma. Los argentinos valoramos el derecho elegir. Nuestro país se destaca por los altos niveles de participación: desde 1983 fue de 80% en promedio para las elecciones presidenciales y de 70% para las de medio término. El voto en blanco es bajo, 3% en promedio en elecciones presidenciales. Pero no se trata sólo de ir a votar. Se trata también de trascender la democracia electiva y marchar hacia el buen gobierno. ¿Estaremos preparados para ese desafío?