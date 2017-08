Por ALFREDO CASERO

Resulta que la cicatrización es algo que lleva tiempo. Parece una perogrullada lo que digo, pero si está cicatrizando un amor, una herida en un dedo, que te hiciste con una lata de paté fuá, o el poder total, lleva su tiempo.

Cuanto más compleja es la herida, más rápidamente el cuerpo, que busca lo que le conviene siempre, y tanto puteamos por ello, tiende a cerrarla. Seca y pega automáticamente, y te marca dónde está el dolor. Mañana si te apuro mucho te olvidás qué dedo fue.

Mucho peor es la cicatrización que no cicatriza, porque el tiempo, o porque llueve, o porque el estar en un lugar complicado no lo permiten. Pero siempre es una actitud, judeocristianamente se llama perdonar, pero humanamente se llama piedad.

A ver: cómo no te voy a dejar cuatro millones de dólares en una caja fuerte si me quedé con tus primeros años de vida y te expuse a un juego que no querías.

Y tú, primogénito, no vas a dejar sola a mamá, que se pasea por el conurbano con ropa de casa Etam, haciendo que come pastafrola.

Malas obras de teatro mal planchadas, para apurar la cicatrización de una herida terrible. Perder la paz para siempre, así termines con cara de milanesa de soja en un escaño como el del noble riojano que todo lo hizo. Bailan gérmenes y figuras funestas buscando a dónde clavar los huevos de las nuevas moscas. Y todos quieren cicatrizar apurando, y vivirán en cajas, y por siglos se los recordará, maldecirá e idolatrará.

Todo por malas obras de teatro nacidas de resentimientos pueblerinos que el vulgo, inexorablemente, olvida.

Piedad, y pena.

Y un mozo que le dice a un comensal habitué: “¿Sabés quién se sienta en esta mesa? Fulano de tal”

-“¿Y te deja propina?”

-“Antes sí, ahora no”

-“Qué sorete, con la que se choreó…”

Con respecto a las elecciones, se llaman así porque hay que elegir. El mundo está convulsionado, y cada vez que hacen un metro de asfalto hay algo dentro de mi corazón que aplaude. El barro, en los barrios, tiene algo que apena, cuando tenés que ir a trabajar y llevás los zapatos en una bolsa.

Plantate en el presente, detenete a mirar, no le creas a ninguno que te hable de mañana. Intuí, pero estudiá, creé en vos, y no abandones la posibilidad de votar, que a mucha gente le ha costado la alegría, y a algunos la vida, para que eso vuelva a suceder.

Cariños.

Cacho