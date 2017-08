Sindicalismo, el movimiento invertebrado

La movilización gremial del martes pasado en Plaza de Mayo mostró una situación inédita: por primera vez en democracia un gobierno no peronista tiene enfrente a un sindicalismo que deja de ser la “punta de lanza” monolítica y homogénea de una oposición peronista. No están ya la CGT de Ubaldini y las 62 Organizaciones de Lorenzo Miguel con los que le tocó lidiar a Raúl Alfonsín durante sus cinco años y medio de gobierno, ni la CGT de Hugo Moyano que le tocó a De la Rúa en su corto gobierno de dos años. Lo que fuera “la columna vertebral” del peronismo -el “movimiento obrero organizado”- se muestra hoy como un movimiento invertebrado. En los dos antecedentes señalados, el del 83-89 y el del 99-2001, el peronismo atravesaba una crisis tras ser derrotado en las urnas y el aparato sindical funcionó como ariete para su recomposición como alternativa política.

En tal sentido, el panorama sindical experimenta la misma decantación y reacomodamiento en el tablero que ocurre en la política de partidos desde 2015, cuyas tendencias se confirmaron en las PASO del pasado domingo 13: un reflejo de una mayor diversidad y pluralidad en la representación de los intereses, demandas y aspiraciones de la ciudadanía. En este caso, la CGT -con distintos énfasis y discusiones internas-, las dos CTA y las principales organizaciones sociales colocaron bajo la consigna amplia y genérica de “defensa del empleo” y “rechazo a la reforma laboral”, distintas motivaciones para el reclamo. No es lo mismo el de quienes representan a los trabajadores asalariados del sector industrial que el de los estatales y de servicios. No es la misma demanda la de quienes trabajan en relación de dependencia que la de los autónomos; la de los precarizados o receptores de ayuda social. O la de quienes representan a los desocupados.

A ello hay que agregar la fragmentación del peronismo, sin liderazgo unificado nacional y un proceso electoral en el que los referentes sindicales de las distintas vertientes se están posicionando en un escenario cambiante. Como diría el General Perón, en la Argentina hay kirchneristas, macristas, massistas, gente más a la izquierda y otra más a la derecha. ¿Y peronistas? Peronistas son todos. El resultado es un sindicalismo más diverso y plural, más fragmentado, con múltiples voces y sectores. Se vieron dirigentes arriba y debajo del escenario en el acto de la CGT del martes. Algunos fueron y otros no fueron. Y el mismo día a la misma hora, otro sector, nucleado en las legendarias 62 Organizaciones peronistas, estaba reunido con el minisro de Trabajo en la sede de la UATRE, el gremio de los trabajadores del campo. La lógica de las coaliciones, que se impone en la política de partidos, llega también a la política sindical.

Esto supone una gran oportunidad para el Gobierno, la de avanzar en una agenda de reformas laborales que incluya verdaderamente a los sectores del trabajo en su conjunto y vaya más allá de la flexibilización y la reducción del costo laboral. La clásica negociación tripartita (Trabajo-Capital-Estado) incluye más actores y un temario más amplio que el de las paritarias y las obras sociales.. El secretario general cegetista que llevó la voz cantante esta vez, Juan Carlos Schmid, puso fecha para el próximo paso: hasta el 25 de septiembre, busca tiempo para la recomposición interna y un eventual -e improbable- diálogo con el Gobierno. Hasta entonces, habrá que ver cómo se reacomodan las fichas, a pocas semanas de las elecciones legislativas. Por lo pronto, el Gobierno recogió el guante: desplazó a dos funcionarios afines a los gremios que participaron de la movilización opositora y puso condiciones para ese diálogo.Es una gran oportunidad para discutir el modelo sindical, por ejemplo, vigente desde hace 70 años. Y no confundir diversidad y pluralidad con debilidad y fragmentación. No hay perspectivas de crecimiento sostenido sin una reforma laboral, pero no habrá reforma laboral exitosa sin algún tipo de participación sindical que sea genuinamente representativa