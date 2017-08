Apenas minuciosamente, significa nada, porque, o se mira minuciosamente, o te liberás del 99,9% de las bacterias, que es nada, porque la bacteria viva es la que enferma, ponele.

Trump recién ahora se avivó que el populismo le sirve a él también, no va a tardar mucho en dar marcha atrás políticas que suenen más de izquierda norteamericana, lo que significa nada, pero hay que buscar el lugar para producir la escisión. Archiamigo de los judíos pero liberal con los nazis -pedorros-, chupabirras de los Estados confederados. Un poquito de política de la Casa Blanca, y hacemos negocios importantísimos que terminan en los banqueros que son los que hacen subir la bolsa; y sube el NASDAQ, entonces Trump hace lo correcto, hasta que encuentre el lugar donde poner el cincel, para romper en dos la sociedad.

Se arma un populismo que se maneja por medio de un manual, se para en la silla la popu cuando le chumba Maduro, porque el norteamericano quiere ver resultados, porque las gestiones, que estaban a resguardo hasta Obama, cambiaron de pronto de forma caprichosa, apoyados en los cocoliches mediáticos que toman lo que hay, y hacen un gran esfuerzo para llamarse cadena porque también allá la televisión se está muriendo. Porque no hay noticias fuertes todos los días, y los noticieros se tienen que llenar de algo.

Y el NASDAQ sube, entonces está todo bien, y la bolsa florece, y crece como para que en medio de un estallido, cualquiera sea, internacional, tenga a mano lo que todo populista necesita, a saber:-Un pueblo fragmentado-Escisiones políticas infranqueables-Un enemigo-Pueblo – cordero

Nótese que se convertiría en conductor, lo que aumenta la apuesta personal para terminar de darle forma a una administración que hasta los perros le ladran.

Mientras tanto la bolsa acompaña, entonces está todo bien, hay confianza. Se venden armas, los países fabrican armas, nuevamente la Guerra Fría, y la necesidad de protección por parte del conductor padre al pueblo cordero. ¿Te suena?

Sí, querido amiguito subtenauta, se llama populismo, y no deja nada. A fin de extraer petróleo de la tierra sin importarle nada a nadie.

¿Otra vez la Guerra Fría?

Dos bandos y mucho miedo, a que un diga Reagan estuviera loco o discapacitado, y de pronto apretara un botón que lo haría desaparecer todo.

Argentina siempre fue un conejillo de indias -sin quererlo, gracias a Dios- de medidas mundiales escandalosas, y de otras tantas aberraciones económicas y sociale, que, al tiempo, cinco años, ocho, diez…, se reflejan en el mundo.

O sea que nos adelantamos, el corralito, el corralón, etc…

Hablaba con un costarricense y me decía que la cuestión argentina era estudiada ante el estallido por las reaseguradoras de seguros privados, de acuerdo a los daños y la cercanía a los epicentros. Por eso fue tan parecido lo de Grecia, que pasó diez años después y ya sabían qué vidrios se iban a romper y cuánto costaría.

El tipo es maestro en una universidad, como decirte la Sorbona, y me dejó una frase: “A río revuelto ganancia de pescadores”.

No tengas miedo cuando veas todo revuelto, nosotros sabemos todo diez años antes.

Y se siguen creando populismos “a la carte”. Y sigue subiendo Wall Street, y el coreano está como loco, y empieza a no importarle nada a nadie, y empiezan a molestar a Britney Spears, y comienza de nuevo la rueda, para tener un nuevo enemigo en el que pongamos la atención.

No te preocupes, lo hacen todos.

Besos

Casero