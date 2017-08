El hombre es esclavo de sus palabras, dice el saber popular. Y por estas latitudes ya se ha escuchado demasiado en relación a los cambios y a las soluciones que, en teoría, viene a ofrecer la Superliga. Sin ir más lejos, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, sentenció en la presentación oficial que es “la oportunidad de revalorizar el fútbol argentino”. Tanto Chiqui como Mariano Elizondo, el mandamás de la nueva competencia, mostraron buenas intenciones en ese pomposo preámbulo del torneo y en otras tantas ocasiones. Sin embargo, el saber popular también afirma, con mucha razón, que no se puede vivir de las buenas intenciones. Por eso, a partir de que la pelota se ponga a rodar esta noche en Vélez-Tigre, la dirigencia comenzará a desandar el largo o corto camino, el tiempo dirá, entre las insinuaciones y las concreciones. Más allá de los cambios con respecto a las autoridades, los formatos y la cantidad de equipos, por ahora sólo se puede confirmar que se modificará la televisación de los partidos. Pero lo más importante, la seriedad y la previsibilidad, aún están por verse. Y para eso, desafíos sobran…

Uno de los aspectos en los que se hizo más hincapié fue en la planificación de las fechas: que cada equipo sepa dónde, cuándo y contra quién va a jugar con una anticipación considerable. Así, Tapia y Elizondo anunciaron un fixture que comprende las doce primeras jornadas, es decir, de aquí al parate de verano. Se supone que todos los agentes que influyen negativamente, como la superposición con Copa Argentina, Sudamericana y Libertadores, la actividad de la Selección y las cuestiones relativas a la seguridad, fueron tenidas en cuenta. En consecuencia, el cumplimiento de la programación será, tal vez, el primer ítem que comience a inclinar la balanza para la aprobación o el aplazo.

Otro punto fundamental para que la Superliga salga bien parada de su primera edición será la aplicación del famoso “Fair Play económico”. El término, que se puso de moda en este último receso, se refiere simplemente a que los clubes cumplan las obligaciones contraídas con la AFAy con sus planteles. Eso, que debería ser lo normal, pocas veces sucede y se viene prometiendo desde los últimos años de Julio Grondona al frente de la casa madre. El caso más resonante fue el de Newell’s, que estuvo a punto de quedarse afuera de la reanudación del fútbol hasta último momento y que arrastró el conflicto con sus jugadores durante todo el Campeonato pasado. Ahora los ojos estarán puestos en los dirigentes y en el Tribunal de Disciplina, para que se haga cumplir lo pactado. Ver para creer.

Por otra parte, por delante aparece un desafío que dependerá casi exclusivamente de las dos autoridades citadas, Tapia y Elizondo:la convivencia AFA-Superliga. La idea de que la Primera División se gestione desde un ente paralelo se exhibió como la gran solución a todos los problemas. No obstante, la vida dirigencial del fútbol argentino sufrió en los últimos años de particularidades que difícilmente hayan sorteado las ligas de España o de Inglaterra, los dos ejemplos que sirvieron para convencer a los locales de tomar este nuevo rumbo. Así, resultará clave que no surjan cortocircuitos entre las dos entidades y que el bien común prime por encima de cualquier interés individual.

Un poco más abajo entre las prioridades se ubicará el reto de vender al exterior un producto que, en principio, sólo mostrará dos modificaciones: la transmisión pasó del Estado a manos privadas y la cantidad de participantes disminuyó de 30 a 28.

La suma de éxitos o fracasos en cada uno de estos propósitos, que se encuentran relacionados y no se pueden abordar independientemente, determinará el resultado integral de la apuesta. Eso sí, no alcanzará sólo con la concreción de esta caprichosa lista de desafíos, sino que también incidirá la erradicación de la violencia, el supuesto regreso de los hinchas visitantes, la competitividad de los equipos para que el torneo no quede disminuido a una discusión entre Boca y River, el reparto del dinero de la TV por meritocracia… Insinuar o concretar, esa es la cuestión. Y el juego recién comienza.