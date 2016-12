Cuando empecé en Canal 2, empezaba el nuevo Canal 2. En el piso superior había un montón de obreros enfundando ropa de bebé. Gabriel Mesa nos fue a buscar al Parakultural, yo lo llevé a Fabio, con el que estábamos armando una obra de teatro que se llamaba “Máximo y Morselli”. En realidad no fue así, el que me llamó fue Mark Johnson, un playboy amigo de Fabio Alberti y luego mío. Fabio me llevó.

Vivíamos en un mundo muy extraño en donde nos divertíamos como locos. A Capusotto lo veíamos una vez cada tanto en el Parakultural, yo ya estaba seguro de lo que quería hacer.

También había un perro, un mago y un conejo, torres de hierro hermosas en donde se paraba en la punta un águila pintada de dorado que eran los sueños de uno. Debo reconocer que los noventa fue el momento en donde mayor cantidad de artistas trabajaban en el under.

La televisión aun existía.

La primera campaña que hice de publicidad en mi vida fue la de una mostaza que venía en un chopp de cerveza. La segunda era vestido con un overol blanco de papel, diciéndole a la gente que mueva la antena para captar Canal 2.

Hice uno de los programas más lindos de la tele, de humor, con un grupo de actores cómicos a los que a todos les fue muy bien. He sido compañero de cada uno de los trabajadores del canal. Hicimos un producto artístico hermoso, y logramos en un momento, junto a Liliana Parodi, Marta Buchanan, y Susana Repetto, llevar adelante los primeros programas de De la Cabeza, que los editaba Daniel Gómez.

Los recuerdos que tengo son increíbles. Eurnekián aun era un textil, que se iba a comer al mediodía con el saco colgando del dedo por sobre encima del hombro. Era mi casa. Era mi gente y mi grupo de compañeros. Habíamos logrado en un momento ser una tercera posición entre el 11 y el 13. Había sesenta y cinco canales de cable solamente.

Apareció el noticiero, aun no existían los estudios de la calle Fitz Roy, y el gallego de la esquina hacía unos sanguches de crudo y queso (jamás accedió a venderle a Eurnekián su boliche).

Recuerdo a todos mis compañeros.

El programa artístico en vivo que tuvo el canal fue Cha Cha Cha, y nos falsificaban las entradas los primeros que tenían acceso a las primeras impresoras a color.

Toda mi historia como cómico la hice en los años que trabajé ahí. Eurnekián mandó a restaurar muchísimas películas argentinas y las pasábamos a la siesta. Se llamaba “Películas Argentinas para comer sandía a la hora de la siesta”.

Creo que de todos los que están en el canal los únicos que grabamos los programas en el canal de La Plata fuimos nosotros.

Claro que tengo un gran amor por esa que fue mi casa.

Felices 50 años “LS86 TV Canal 2, de La Plata, capital de la República Argentina”, decía el locutor que tenía voz de alto pero era petisito.

De los cincuenta años, hace veinticinco que los tengo en el corazón.

Cariños.

Casero