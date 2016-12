Vos y tu selfie

¿Cómo haría para escribir la nada misma? ¿Cómo haría para describirla?

La nada misma es la carencia de interés de pensar, de darle entidad en el pensamiento, a algo o a alguien.

La palabra “ninguno” es que está negando a uno como el todo, sería “ni uno”. Ni uno es cero, pero no sé si cero es nada en ese caso.

Porque la nada al tener un símbolo que lo representa se llama número, y ya no es nada. Nobody se divide en “no” y en “body” (que significa cuerpo), osea ningún cuerpo (ney). Pero para saber que no hay ningún cuerpo tiene que haber una visión, porque ya decir ninguno es decir algo.

Negar uno ya es una acción que alguien está cometiendo. Una acción tiene que ser siempre enunciada, y también es referida. Osea yo enuncio eso pero también hago referencia a eso. La madre que amamanta es la maternidad y el amamantamiento. Pero si no hay hijo (que en este caso sería el todo como contraposición a la nada) el acto de maternidad y amamantamiento está enunciado, pero la referencia es tácita en cuanto aparece la figura del hijo, del bebé, del amamantado.

O sea que un amamantante más un amamantado es el acto de la maternidad. Pero hace alusión directa al ser hijo, “a la criatura”. De ahí, de esa base tan sólida armás cualquier historia y va a resultarte bíblica.

En ese contexto vos le ponés falsedad y sutileza y vas a tener un thriller inglés, que no es más que Agatha Christie replicada.

Yo sé que es algo complicado para leer mientras tomás el subte, pero estas pequeñas complicaciones son las que te hacen trabajar el cerebro. Tantas cosas exactas que se nos ponen enfrente por medio de pantallas, nos aseguran que ESA es la verdad. La verdad no es porque lo diga la televisión ahora, la verdad es porque existe si está en youtube.

Mientras tanto sigo buscando en algún lugar, en medio de todos los discos rígidos, y las computadoras que tengo de años, guardadas con mucha data de mi historia de vida, una canción que había dado por sentado que ya estaba grabada, que se llamaba “A mi mamá”, con mi hija Minerva. Una grabación con mi perro Leoncio, y fotos, miles y miles de fotos que nunca van a ser papel. Tanta realidad atrapada para no disfrutarla jamás.

Es atronadora tanta belleza abandonada, es indignante tanta riqueza abandonada.

Pero no seré yo el que me indigne.

¿Qué buscamos hoy cuando sacamos una fotografía? Mostrarle a un tercero la realidad inmediata. Como un alcahuete del tiempo, como una entidad señalante, como un dedo con una uña mugrienta, como un destructor de lo bello y del misterio. Así, pensando en cuadrado, acarrea su alma el hombre nihilista. Sacando fotos para decir que estuvo ahí, que es lo mismo que matar leones por dinero.

Besos

Casero