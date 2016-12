El Chapa Suñé, el golazo para el recuerdo

Después de soportar 18 años sin títulos y con varias frustraciones de último momento -la final de la Libertadores ante Peñarol, algunos títulos que le arrebató Boca- la dirigencia de River decidió tirar la casa por la ventana, armar un Dream Team para el 75 y, de ser posible, aplastar a cuánto rival se interpusiera. Y así dieron la vuelta en el Metropolitano y en el Nacional, cerrando ese ciclo de disgustos.

Fue demasiado para la conducción de Boca, época de Don Alberto J. Armando, y entonces convocaron al “Toto” Lorenzo para revertir esa historia, al año siguiente: 1976, un año nefasto para el país (aunque por otras razones). Entre los refuerzos de categoría y el estilo conservador/aguerrido de Lorenzo, Boca consiguió el Metropolitano a mediados de año. Para completar el doblete, necesitaba el Nacional, en el que participaban 32 equipos y que tenía una fase final por eliminación. No se podía pedir más: Boca y River, en un Superclásico sin precedentes de este tipo, resolvían el título en la noche del 22 de diciembre. El estadio de Racing fue elegido, por si podía atender tanta demanda. Cuentan con 70 mil populares y 15 mil plateas se colocaron en venta pero, como en tantos otros acontecimientos, el tiempo y la leyenda desbordan al rigor histórico: para algunos, hubo 100 mil personas en aquella noche del verano. Y una expectativa inusual, mientras millones tenían que conformarse y seguirlo con la transmisión del 7 que hacía Gañete Blasco (comentarios de Macaya Márquez).

Fue un partido con todos los elementos para la construcción de esa leyenda. Y, de hecho, muchos pueden encontrarse en el libro de Diego Estévez (“El Superclásico más decisivo en tiempos de tinieblas”) o en las columnas que Marcelito Guerrero, Pablo Lisotto y otros colegas nos ofrecieron en estos días, recuperando la memoria de un partido increíble.

El River que Labruna había llevado a la cumbre en el 75 se topaba con el Boca rocoso de Lorenzo. Ese River contaba con nombres ya consagrados (Perfumo), inamovibles (Merlo) o los que llegarían al título mundial de la Argentina 78 (Fillol, Passarella, Luque). Jerarquía, notable. El Boca de Lorenzo partía de otro de los grandes arqueros de la época, aunque de estilo distinto a Fillol: el loco Gatti. Mouzo era el bastión de aqulla defensa, y adelante Mastrángelo y Felman combinaban velocidad, sorpresa, picardía.

El momento clave está registrado en aquella memoria: 27 minutos, segundo tiempo. Una falta de Passarella sobre el Toti Veglio, deriva en un tiro libre. Algo lejos del arco, pero no imposible. Mientras Fillol ordena la barrera, parte -inesperadamente- el derechazo de Rubén Suñé. Golazo. Ni siquiera pudieron reclamar, ya que el reglamento permitía patear, aún cuando la barrera no estuviera formada. Iturralde -tan famoso por los cantitos que le dedicó Clemente o porque dos años más tarde no fue tan benévolo con Boca- marcó el centro de la cancha: 1-0 y, poco después, interminable festejo hacia la Bombonera.

Pero aquel golazo de Suñé, el que le dio el título a Boca, sólo permanece en la memoria de quienes lo gozaron o lo padecieron. La filmación, se ha perdido.

El periodista Ernesto Molinero, consultado por La Nación, cuenta que “en 1994, como asistente de producción del programa de Gonzalo Bonadeo, hicimos una búsqueda minuciosa para dar con el video de ese gol. Recibimos el llamado de varias personas que nos aseguraban tener el material, pero todas las pistas fueron falsas”. No apareció nunca.

Rubén Suñé acaba de recibir el merecido homenaje de Boca, con la inauguración de su estatua junto a la de los otros próceres en Brandsen 805: Rojitas, Riquelme, Palrmo, Bianchi, Rattin, Maradona, Guillermo.

El “Chapa” fue un implacable marcador de punta derecho en su primer tramo en Boca, a comienzos de los 70. Lorenzo, ya en Unión, lo transformó en mediocampista, un “5”, la misma función en la que retornó a Boca para ese ciclo del 76, que se prolongaría en las conquistas de la Libertadores y la Intercontinental.

“Cuarenta años es una enormidad, pero a veces siento que no pasaron, me parece mentira, no lo puedo creer. Pra amí, es como el partido se hubiera jugador ayer. Me alegra que me recuerden por eso”, dijo en estos días el Chapa.

Vivió una pesadilla al alejarse del fútbol, momentos dolorosos. Afortunadamente, pudo recuperarse, volver a trabajar en la formación de jugadores. Y recibir, ahora con la estatua en el Museo de la Pasión Boquense, que aquella entrega por los colores de Boca, aquel gol inolvidable, aquellos momentos gloriosos, nunca serán olvidados.