Dudamel, en la encrucijada

El Concierto de Año Nuevo en Viena, toda una tradición para los seguidores de la música clásica y que ahora llega por tv a más de 90 países, tuvo esta vez la conducción del director más joven, el venezolano Gustavo Dudamel. Pero nada sorpresivo, ya que se esperaba que, tarde o temprano, Dudamel alcanzara el lugar por el que ya habían pasado los nombres más célebres entre los directores, desde Kleber hasta Mehta, desde Muti hasta Harnocourt, entre otros. “Siento que tengo madurez para asumir ciertos retos, y elementos para afrontarlos. Pero también, me siento con el mismo espíritu joven. Eso no se puede medir con el tiempo, sino con el conocimiento que uno va adquiriendo”, dijo el venezolano de 35 años, quien dirige orquestas desde que era un chico. Genio precoz -tocaba el violín a los 4 y ganó el premio Gustav Mahler al mejor director joven del mundo- es oriundo de Barquisimeto, Lara.

Dudamel es el “producto” más brillante del llamado Sistema de Orquestas Infanto-Juveniles venezolanas, creado por el maestro José Antonio Abreu hace más de cuatro décadas y que no fue interrumpido por ningún gobierno, ni siquiera por el chavismo (por el contrario, muchos creen que Chávez-Maduro se aprovechan del Sistema, y de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar como un instrumento más de sus políticas).

Dudamel dirige la Simón Bolívar, y también la Orquesta Filarmónica de Los Angeles, y cada vez siente mayor presión por una definición política, a la que trata de escapar. Hace algunos meses, cuando la Simón Bolívar se presentó en la apertura de la temporada del Carnegie Hall, el New York Times fue severo: “¿Qué esperan estos músicos para criticar el régimen de su país?”

Recién en víspera de un concierto que aquellas orquestas compartieron en Los Angeles, Dudamel envió una carta al diario L.A. Times y reflejó su encrucijada: “Yo no hablo de política venezolana”, afirmó. Dijo que comprendía a los opositores a Maduro, aunque no compartía todas sus posiciones. Y que también “respetaba al Gobierno”, aunque no estaba de acuerdo con todas sus decisiones.

Dudamel le escapó a cualquier definición, aún cuando la represión y el hambre aumentaron en su país. “No quiero tomar ninguna posición, quiero que mi país crezca y que salga de la crisis. Sé que es muy difícil, casi una utopía, tratar de unir. Pero si hay algo que simbolice esa unión es el Sistema de Orquestas. Tal vez soy un idealista, pero me imagino un mundo definido por lo que tenemos en común”.

Desde entonces, las críticas de los que enfrentan al chavismo, arreciaron. Consideran a Dudamel, sus giras y sus triunfos, como “un instrumento de propaganda del Gobierno”. Lo cuestionan como a todos aquellos artistas que “se encierran en su torre de marfil”. Algunos se remontan a Richard Strauss y sus “pactos” con el nazismo, o lo que tuvieron que padecer dos de los directores más famosos de la historia -von Karajan y Furtwangler- para justificar luego su vigencia en aquel período.

Una de las condenas más duras llegó por estos días en la columna de Ibsen Martínez en el diario español El País: “Su figura -la de Dudamel- suscita en mí una abominación que emana de esa estafa continuada que se conoce como El Sistema”. Y la califica como “colosal superchería populista, emanada del corrupto petroestado venezolano”.

Las controversias políticas sobre Dudamel podrían alcanzar, inclusive, a cuestiones personales. Algunos atribuyen a ellas la ruptura de su matrimonio con Eloísa Maturén, varios de cuyos familiares se marcharon al exilio.

Duro, es cierto. Tal vez, el arte, su magia, su inmensidad, podrían disimular -aunque sea por un rato- estas pasiones políticas. En ese punto (quizás) Dudamel tendría algo de razón. El tiempo dirá.