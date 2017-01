La ofensiva de China en el fútbol

Para los argentinos, para los futboleros (amplia mayoría) y para los hinchas de Boca, poco se hablaba de la expansión china hasta que vinieron por Tevez, ofrecieron una fortuna -80 millones de dólares por dos temporadas para el ídolo- y se lo llevaron. Convirtieron al ídolo boquense en el futbolista mejor pago del mundo, inclusive por delante de los superstars que dominan la última década (Messi / Cristiano Ronaldi) y simbolizan, con aquella oferta, la demoledora expansión económica de China en el fútbol.

Se trata de un movimiento que abarca la compra de jugadores para su propia liga, el contrato de algunos de los entrenadores más cotizados (el italiano Marcelo Lippi, el brasileño Luiz Felipe Scolari, el chileno Manuel Pellegrini, entre otros) y –al mismo tiempo- el ingreso de los inversionistas chinos en los principales centros del fútbol mundial, a través de la compra de los paquetes accionarios de grandes clubes, la publicidad de empresas chinas colocadas en distintos equipos (aunque no les pertenezcan a ellos) y, también, la compra de empresas de márketing e intermediación de jugadores. Es decir, todo lo que envuelve a lo que es una de las principales, pero también más controvertidas, “industrias” en la economía global.

La compra de jugadores para la liga china ya se vislumbraba desde temporadas anteriores, cuando llegaron el colombiano Giovanni Moreno, el “Pocho” Lavezzi y los brasileños Ramires (ex Clelsea) y Alex Teiseira (del Donetsk), por quienes pagaron cifras que iban desde los 28 hasta los 50 millones de dólares. Todo se aceleró con la compra de otro brasileño, Oscar (ex Chelsea) para el Shanghai en 64 millones, anticipando el desembarco de Tevez en el mismo equipo. En los últimos días se negociaba la llegada del goleador croata Nicola Kalinic, del Fiorentina, para Tianjin, equipo que dirige el italiano Fabio Cannavaro: 45 millones de euros. Y nada indica que esto va a detenerse. “Estas operaciones crecen rápidamente, lo que alimenta una burbuja. Pero no debería estallar pronto, creemos que las inversiones en jugadores seguirán, al menos, por dos años más”, dijo David Honby, titular de una empresa de márketing con base en Shanghai. Para Rown Simons, autor de un libro sobre la expansión del fútbol chino “este frenesí y estas inversiones van a la par de un presidente –Xi Jinping- aficionado al fútbol. Me pregunto se se mantendrá la tendencia cuando este mismo presidente deje el poder”. El Shanghai, fundado en 1993 como propiedad de la Shenua, una compañía eléctrica, quedó ahora dentro del conglomerado Greenland, con negocios de real estate. Invierte fortunas en jugadores pero, a la vez, cuenta con auspiciantes como Nike, Mitbsubishi, Marriott o el Bank of China para colocar en la camiseta del equipo.

La milenaria historia china indicaría que un movimiento de este tipo no obedece sólo a la voluntad o los deseos de un poderoso, sino que tendría un plan más consistente por detrás. En el caso de China, sería el desarrollo del fútbol como deporte e industria global, apuntando hacia la organización de un Mundial. Y también, convertirse en potencia del más popular de los deportes, algo que hoy parece lejano, por más que muevan cifras astronómicas.

A mediados de los 70, con el Cosmos y otras iniciativas, que se llevaron a Pelé y a grandes figuras de la época, todos ya en semi retiro, Estados Unidos intentó algo similar. No alcanzó para expandir el fútbol en el país, como tampoco lo hizo la organización del Mundial 94. La actual liga estadounidense está más asentada y hasta su propia selección exhibió progresos en la última década, pero lejos de los líderes.

El campeonato chino puede alcanzar cierta atracción con el desembarco de las figuras, con equipos tan reforzados y con una compañía como la Media Capital, que se aseguró los derechos de TV por cinco años, tras un desembolso de 1.300 millones de dólares. Y el nivel, lógicamente, también crecería, aunque lejos de las ligas de punta.

Pero los chinos, desde otro ángulo, el específicamente del negocio futbolístico, también llegan. Algunos de sus magnates se dan el gusto de comprar equipos europeos, al estilo de lo que sus predecesores rusos (Abramóvich por ejemplo) iniciaron una década atrás. La Suning, productora de electrónicos y electrodomésticos, dio el campanazo al comprar el 68% del Inter en 300 millones de dólares, en julio 2016. Simultáneamente, Silvio Berlusoni le transfirió casi todas sus acciones del Milan al fondo chino Sino-Europa Chan Xing. “China es una potencia que tiene muy definidas sus prioridades y, tarde o temprano, estará obsesionada con la organización de un Mundial”, comentó el “Pupi” Zanetti, actual vicepresidente del Inter.

Wang Jianlin, el hombre más rico de Asia a través de su holding Wanda, se convirtió en el accionista mayoritario del Atlético de Madrid y colocará su nombre en el estadio en construcción, que reemplazará al mítico Vicente Calderón a orillas del Manzanares. Algo similar ocurre con el multimillonario Chen Yansheng, propietario del grupo Rastar, que compró el 45% del Espanyol de Barcelona. Con el Real Madrid las relaciones son diferentes, pero ni siquiera ese arquetipo del status del fútbol le escapa a la relación con China: convenios para giras de pretemporada, instalación de escuelas del Real en China, intercambio con Alibaba para la compra/venta online de productos.

Ma Yun, más conocido como Jack Ma, es el fundador y ceo de Alibaba –la Amazon de China- con una fortuna personal de 25 mil millones de dólares. Para él, su inversión en el fútbol podría ser un gusto más, ya que es el propietario del Guangzhou Evergrande, el campeón de la liga, y también firmó convenios con equipos como Juventus o Tottenham Hotspur para la distribución de productos en su portal.

El ingreso de propietarios chinos en las ligas europeas había comenzado con un equipo menor, pero centenario, como el Den Haag, de Holanda (United Vansen –empresa organizadora de las fiestas olímpicas en Beijing 2008- pagó casi diez millones de dólares para convertirse en propietario). Siguieron por Francia (con el Sochaux), los mencionados en Italia y España, y equipos de la Premier inglesa (West Bromwich Albion, Aston Villa, Wolverhampton), donde, allí sí, invirtieron más de 60 millones por cada uno.

Este movimiento puede suponer uno más entre los tantos de los avances de China como economía. Pero en lo interno, y específicamente deportivo, las dudas son mayores. Se trata de un país cuyo seleccionado no figura siquiera entre los 80 primeros del ránking FIFA y que apenas clasificó para un Mundial (2002), donde accedió gracias a que Japón y Corea, como organizadores, liberaban dos de las plazas asiáticas. Para compensar su baja calidad de juego interno, se llevan estas super figuras y, al mismo tiempo, redujeron de cinco a cuatro el cupo de extranjeros por equipo, tratando de darle una mayor oportunidad a los locales emergentes. También proyectan la instalación de 20 mil centros de entrenamiento y 70 mil canchas para los próximos cuatro años.

Estaría muy bien. Pero en un juego apasionante y tantas veces imprevisible como el fútbol, donde –a la vez- la tradición, el talento innato y la pasión juegan roles tan decisivos (por algo los países dominantes son prácticamente los mismos desde el origen de la organización internacional), hoy resulta impensable ver a China como potencia técnica.