El encanto del Griffith Park

Quienes disfrutan de las escenas románticas y quienes añoran los musicales, seguramente disfrutarán cada escena de La La Land. Y el concepto va más allá del aluvión publicitario que, con la temporada de premios a pleno, nos invade por estos días. Para uno de los pasajes más logrados y más recordados de su película, cuando Mia y Sebastian cantan y bailan “A Lonely Night”, el director Damien Chazelle no podía elegir un escenario mejor: el Griffith Park. Todo “La La Land” se reconoce como un homenaje a los musicales y a unos cuántos rincones de Los Angeles, famosos y no tan famosos. Pero ese parque, inmenso parque, es particularmente encantador. Ideal para contemplar las estrellas o para la panorámica de una ciudad que parece infinita. Extensa y muchas veces, desoladora. El Griffith Park fue escenario de otras producciones de Hollywood, como “Volver al futuro”, pero a partir de esta película aumentará su plus como atracción turística. Algo parecido a lo que sucedió, más de década atrás, con el revival de Notting Hill en Londres.

El Griffith Park debe su nombre a un periodista. Griffith Jenkins Griffith, de él se trata, fue un galés que emigró a USA a mediados del siglo XIX, hizo fortuna en la minería y después –mientras trabajaba como corresponsal en los diarios- tenía su veta filantrópica. Propietario de unas cuántas tierras en las sierras de Santa Mónica –la zona se llamaba “La Feliz”- las donó al Estado en 1896 para un parque público, otro Parque Griego y el Observatorio (donde también transcurre otro pasaje memorable de la peli). No imaginó que, algún día, los caminos del arte harían conocer Griffith Park al mundo entero.