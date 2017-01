Bolt no tiene ninguna culpa

Los combates de las autoridades deportivas frente al flagelo del dóping semejan –si vale alguna comparación extrema- con la leyenda de El Holandés Errante, convertida por Wagner en una maravillosa ópera: su protagonista navega, sin pausa ni destino, cumpliendo su condena eterna. Después, cada regisséur o director de ópera la ambientará a su gusto.

Desde hace varias décadas, quienes manejan el deporte intentan combatir el dóping (o dicen combatirlo), pero muchas veces se trata de decisiones y/o declaraciones de compromiso. Saben que corren de atrás: los métodos de dopaje son cada vez más sofisticados, en la ya indefinible frontera entre el deporte y la ciencia.

La cuestión viene a cuento por estos días, cuando nada menos que el jamaiquino Usain Bolt –un contemporáneo, y probablemente el atleta más grande de la historia- resulta una víctima más de estos problemas. La descalificación de uno de sus compañeros en el relevo 4×100 de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Nesta Carter, de él se trata, priva a Bolt de su fabuloso “triple-triple” en la velocidad. Efectivamente, él había ganado los 100 y 200 metros llanos, además del relevo con el equipo jamaiquino, en las últimas tres ediciones de los Juegos. Ningún otro velocista en la historia consiguió algo semejante, ni siquiera por dos veces consecutivas. La descalificación de Carter, y por consiguiente de la cuarteta jamaiquina, priva a Bolt de una de sus nueve medallas doradas, pero no le quita un ápice a su inigualable campaña individual.

Si medio siglo atrás, los tramposos recurrían al llamado “dóping de la sangre” (transfusiones de su propia sangre) y algunos aditivos para soportar las cargas de entrenamiento, el dóping se hizo incontrolable en el alto nivel del atletismo y otros deportes a fines de los 70. Muchas revelaciones sobre potencias como la ex URSS y la ex Alemania Oriental luego de la caída del Muro, pero en varias potencias del deporte occidental no se quedaban atrás. Lo mismo ocurrió con las atletas chinas en pruebas de mediofondo y fondo, que a comienzos de los 90 establecieron una serie de récords “imposibles”: no se supo más de ninguna de ellas.

Cuando estalló el escándalo Ben Johnson en los Juegos Olímpicos de Seúl, en 1988, se convirtió en el parteaguas. Se verificó hasta qué punto los velocistas de alto nivel podían sumergirse en el consumo de anabólicos para mejorar sus prestaciones. Pero, también, fue la primera vez que desde la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) comenzaron con las previsiones, reglamentos y castigos en serio. Y también, con los controles-sorpresa. La consecuencia fue inmediata: en pruebas como los lanzamientos (salvo los más nuevos), las tablas de récords no se movieron más. Y en general, en casi todas las disciplinas atléticas, los récords parecen inaccesibles. Por eso, cada vez más voces de atletas y ex atletas, entrenadores y dirigentes, en países de fuerte tradición deportiva como Alemania y Gran Bretaña reclaman la anulación de todos los récords. Al menos, los anteriores al 2000, por fijar algún límite. Pero es otra discusión, en la que también pagarían justos por tramposos.

El atletismo es uno de los deportes más afectados por el dóping pero, a la vez, también es uno de los que mostró más voluntad de combatirlo. Después del caso Ben Johnson y hasta nuestros días, son muchos los que desfilaron derechito a la descalificación. Probablemente, la novedad en estos momentos es que los controles van hacia atrás, no sólo a las competencias del momento. El ejemplo más claro sucede con la revisión de los resultados de los Juegos Olímpicos del 2008, y de otros campeonatos: atletas que consiguieron disimular allí el consumo de sustancias prohibidas, son descubiertos mucho tiempo después. Nesta Carter se encuentra en esa lista.

De los atletas y equipos sancionados, no hay mucho por defender. Aunque la ley no resulta pareja. Un año atrás, el equipo atlético completo de Rusia fue excluido de los Juegos de Rio de Janeiro. ¿Motivo? La farsa montada por las autoridades rusas, desde hace varios años, en los controles antidóping. Esa sanción, aún no se levantó y los atletas rusos –muchos de ellos inocentes- no tienen por ahora acceso a los grandes torneos. Pero sí se puede argumentar que otros países, otros equipos y otros atletas también se encuentran en una situación similar, y en ningún caso la sanción fue tan dura.

Abogados y médicos, los especialistas en suplementos dietéticos y los preparadores físicos, los entrenadores y dirigentes, y deportistas puestos ante un dilema ético… todos están involucrados en un problema complejo y del cual, hasta hoy, los avances son escasos. Lo corren de atrás.