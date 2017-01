San Martín y Trump, los puentes y las murallas

Mientras el flamante presidente norteamericano Donald Trump ordena por decreto levantar más muros para frenar la inmigración procedente de México, en el Sur del continente americano evocamos los 200 años del Cruce de los Andes, la gesta libertadora de José de San Martín que abrió el camino de la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Los dos hechos dibujan un trayecto contrapuesto sobre los modos de abordar los grandes desafíos en la construcción de nuestras naciones, desde sus orígenes hasta nuestros días.

“Un país que no tiene fronteras no es un país”, declara Trump justificando su decisión de construir más de 2000 km de barrera de cemento para completar el muro limítrofe con México. Lo dice, además, expresando una manifiesta y sostenida hostilidad hacia sus vecinos a quienes advierte que les impondrá pagar los costos de dicho muro. El pensamiento de San Martín fue otro: no seremos libres si no liberamos a nuestros hermanos, si no contribuimos a forjar la libertad de nuestros vecinos, si no nos preocupamos por su destino. No era “intervencionismo” ni injerencia ni “internacionalismo” ajeno a los intereses nacionales: era el incipiente interés de una nación imaginada, la de una gran patria latinoamericana. Hoy, esas ideas se traducen en la integración política y económica de las democracias y fortalecimiento de la interdependencia para enfrentar los desafíos comunes. Son ideas que confrontan con un nacionalismo retrógrado que pretende responder a los problemas y amenazas levantando murallas, agitando el odio al extranjero, extrañando de sus propias sociedades componentes que hace mucho forman parte de ellas.

La civilización contemporánea camina por un estrecho desfiladero. Lo podemos caracterizar por la tensión entre las extraordinarias transformaciones que dan cuenta de los prodigios de la acción humana en el terreno científico-tecnológico y del conocimiento, y las evidencias de que esa misma acción “civilizatoria” puede producir su propia autodestrucción e infligirse daños irreparables en escalas cada vez más extendidas y dimensiones múltiples: cambio climático, migraciones descontroladas, narcotráfico, violencia diseminada.

Son las dos caras de una globalización que produce cambios profundos tanto en la organización como en la percepción de nuestro mundo. Un motor histórico de procesos que nos sumergen en etapas de profundas crisis y desequilibrios. Hay dos actitudes posibles frente a estos fenómenos y procesos. Podemos negarnos a aceptar esta doble faceta o reconocerla en su vasta complejidad. Pero también ambas actitudes tienen sus variantes. Porque la negación lisa y llana puede no ser incompatible con su aceptación acrítica, aquella que se abraza con optimismo ciego a un camino de progreso que se desentiende de sus costos o de las implicancias no deseadas de sus desarrollos. El reconocimiento de su doble faz -todo avance supone efectos potencialmente indeseables- , por otro lado, puede conducir a un rechazo o a una orientación de los cambios en una dirección constructiva o, cuanto menos, en el esfuerzo por evitar o prevenir los efectos negativos y “daños colaterales” de nuestras acciones.

Las primeras decisiones de Trump, orientadas por la premisa de su campaña electoral: “Estados Unidos primero”, contienen esa concepción estrecha y anacrónica, que remite al nacionalismo proteccionista de un siglo atrás y pretende retirarse de sus responsabilidades globales. Supone que identificando enemigos externos y mostrando hostilidad hacia los extranjeros y arrogancia hacia otras naciones contribuirá a mejorar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores estadounidenses y defenderá mejor el interés de su país. Lo contrario al Cruce de los Andes, una hazaña militar pensada en grande, no con afán de conquista o imposición sino de emancipación y autodeterminación de los pueblos. San Martín, 200 años después, sigue mostrando una hoja de ruta sobre cómo forjar una nación y un nacionalismo genuino, sin la necesidad de levantar murallas, militarizar fronteras y desentenderse de la suerte ajena.