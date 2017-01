Boca-River, el clásico antes del clásico

Son antónimos, pero se parecen. Se detestan, pero se necesitan. Boca y River, en estricto orden alfabético para no herir susceptibilidades, protagonizan una rivalidad histórica e infinita que mañana (sábado 28) tendrá su primer capítulo del año. Sin embargo, el choque deportivo, veraniego y sin puntos en juego, está relegado por otro que se juega hace rato: el dirigencial. Es que, a pesar de tener muchos intereses en común, las posturas de Daniel Angelici y Rodolfo D’Onofrio se han ido distanciando, hasta encontrarse en veredas opuestas. Hoy los separan los colores, la visión política y, como si fuera poco, la intención compartida de adquirir los servicios de Walter Montoya. Una perfecta muestra gratis de que, aunque en los micrófonos propongan lo contrario, en el fútbol argentino cada uno sigue tirando para su lado.

Lejos quedaron aquellas primeras fotos del receso estival de 2014. D’Onofrio había asumido recientemente la presidencia del Millonario y Angelici, que ya manejaba el timón del Xeneize desde 2011, le brindaban la bienvenida a la dirigencia del deporte preferido por estas latitudes. Sentados codo a codo en el estadio de Mar del Plata, comenzaron a bajar un mensaje de unidad, a hacer flamear la bandera antiviolencia y a dejar claro que los dos clubes más grandes del país tienen más similitudes que diferencias. Claro, porque fuera de las ganas de superarse en el campo de juego, Boca y River se ven seducidos por las mismas cuestiones: imponer condiciones en el manejo de la AFA, sacar el rédito mayor en la cesión de los derechos televisivos y “vender” el antagonismo con todas las herramientas de marketing disponibles para beneficiarse mutuamente. Pero en la vida institucional de la casa de la calle Viamonte, hay casi tantos caminos como dirigentes.

Si bien parecía que los cinco grandes jugaban para el mismo equipo, la grieta empezó a generarse en el fatídico 38-38, en la elección entre Tinelli y Segura. Rodolfo se inclinó y por Marcelo y Daniel, según sus palabras, por el oficialismo. Nunca volvieron a situarse en el mismo bando. Angelici cayó en una telaraña difícil de desenmarañar. Se dice amigo del presidente Macri, pero se opone a la Comisión Normalizadora, que no es ni más ni menos que la intervención solapada del Gobierno en la AFA. Y por otra parte, apoya a Chiqui Tapia, el referente del Ascenso que pretende sentarse en el ex sillón de Grondona, algo que al mismísimo Mauricio no lo convence. En tanto, D’Onofrio continúa sentado en la mesa del Cabezón, el otro candidato a llevar los pantalones de la nave nodriza y se ajusta a los procedimientos y fechas dispuestos por la FIFA. O sea, por la Comisión Normalizadora. O sea, por el Gobierno. Casualidad o causalidad, sólo él lo sabe, se aseguró un puesto en la institución con sede en Zurich (integrará la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol). Acaso sea una silencios venganza por la designación de Angelici como presidente de la Liga Sudamericana, la entidad que se fundó como un intento de Conmebol paralela para negociar los contratos de transmisión, así como sucede con la Superliga y la AFA. En esa elección, el mandamás de Boca recibió los votos de todos los clubes grandes del continente. Perdón, de casi todos. Faltó el de River…

La última disputa, sólo para despuntar el vicio de desafiarse, radica en la contratación de Montoya. La Banda lanzó la primera propuesta, pero los de la Ribera, ofertaron un poco menos de dinero más el pase de Zuqui. Desde Núñez pusieron en el grito en el cielo, acusando eterno rival de interesarse recién cuando se enteraron de las intenciones millonarias. En La Boca, dicen que lo vienen siguiendo desde hace más de seis meses. Si alguno podrá enrostrarle al otro la incorporación del jugador o si dividirán la decepción por una salida a Europa, está por verse.

Por lo pronto Boca y River se verán las caras mañana, en un nuevo clásico de verano. En la Feliz habrá vencedores y vencidos. No como en el clásico ants del clásico, el dirigencial, en el que todos peirden. Así lo indica la historia reciente, cada vez más apegada al antirrefrán favorito de la AFA: la desunión hace la debilidad.