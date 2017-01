Los hinchas y el adiós de Tevez: entre el dolor y la bronca

Mientras en la zona mixta del esatdio Guillermo Barros Schelotto hablaba del “Pitanazo” y apuntaba hacia el árbitro para explicar la derrota de su Boca contra River en el Superclásico de verano, afuera del Minella el clima era otro. Los hinchas xeneizes, los primeros en abandonar el estadio el sábado por la noche, comenzaban el eterno (por la ausencia de taxis y micros) regreso a los hoteles y alojamientos turísticos con la furia clavada en la garganta.

Un grupo de fanáticos, que enfilaba para el primer carrito de choris disponible, se miraba en silencio hasta que la decepción rompió el hielo y dio el paso a la catarsis: “Se lo extraña a Tevez” lanzó uno de gorrito. “Ese vino sólo pro interés político”, retrucó su amigo.Y así se abrió el debate sobre la salida del ídolo, que terminó rompiéndole el corazón a muchos hinchas, aunque de eso no se habló tanto como de los millones que cobrará…

El video del ahora ex capitán azul y oro, subido a la web para explicar los motivos de su partida a China, tuvo gusto a poco para varios boquenses que se ilusionaron con tenerlo hasta que se retirara, tal como había prometido. Sin embargo, no todos siguen ofuscados con el Apache. “Duele, Carlitos es un crack y para Boca es una baja tremenda, pero el fútbol es un negocio”, afirmó Nicolás, que llegó a Mar del Plata desde Neuquén sólo para ver el Súper. “Yo no estoy enojado, apareció esa oferta, no se puede rechazar y él seguirá siendo un ídolo del club”, completó el representante de los “Pro Carlitos”. Pero del otro lado, los indignados no tuvieron piedad. “Es un mercenario”, “No tuvo compromiso, nos mintió” y “Se fue por la puerta de atrás” son algunas de las frases que repite este sector de la hinchada: insisten en que Tevez “tenía que dar la cara en una conferencia de prensa en la que confesara que se iba porque le ofrecieron una fortuna. Así lo entenderíamos más”.

Como era de esperar, en la tribuna millonaria también se acordaron del Apache: “Y Tevez los cagó…”, sonó una y otra vez. Tal vez, en ese momento muchos boquenses coincidieron.

11