Los hechos, sagrados. Las opiniones, libres

Es una vieja máxima del buen periodismo que parece haber caído en desuso: “los hechos son sagrados, las opiniones son libres”. En el universo binario de los dogmáticos tanto como en el relativismo de los tiempos de “pos-verdad”, como se dice ahora, los hechos se convierten en materia opinable. Depende del cristal con el que se mire o los intereses que tenga quien los ve en que sean verdad o mentira, blanco o negro. Y las opiniones son profanas e intercambiables, y de tan episódicas y triviales, aún referidas a temas serios o graves, se vuelven insustanciales.

El todavía titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión cayó en esa trampa, a sabiendas o no: confundir los hechos históricos con materias opinables, tal como acostumbraba a hacerlo el relato kirchnerista con su “historia militante”. Gómez Centurión negó que en la Argentina haya habido Terrorismo de Estado durante la última dictadura, relativizó la responsabilidad de los militares que tomaron el poder e implementaron esa metodología y cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos con una frase por demás infeliz y provocadora: “No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras”.

Que se instrumentó en la Argentina un plan sistemático de exterminio durante la última dictadura no es materia opinable: es un hecho esclarecido y comprobado, sobre el que existe sentencia judicial: así lo estableció el fallo de la Cámara Federal que condenó a los ex Comandantes en 1985, un fallo que fue refrendado por la Corte Suprema y tomado como jurisprudencia por el Derecho Internacional humanitario. Poco antes, el informe de la CONADEP recopiló más de 8000 casos de desapariciones forzadas. La dictadura se encargó de destruir toda documentación que permitiera saber cuántos más realmente murieron en esos años. Eso no cambia la naturaleza y magnitud de aquellos crímenes.

Desconocerlo es desconocer la ley y la verdad histórica retrotraer la cuestión al terreno de la ilegalidad, la guerra sucia y la impunidad. Se encuentra fuera de toda discusión racional que durante la dictadura, las Fuerzas Armadas secuestraron a miles de personas, las mantuvieron en condiciones inhumanas de alojamiento en dependencias militares o bajo su comando, las torturaron para obtener información y luego las asesinaron o bien las “legalizaron” poniéndolas a disposición del Poder Ejecutivo o de un tribunal militar. Como lo determinó la sentencia de la Cámara, este proceder fue realizado de modo idéntico por las tres fuerzas armadas y en la totalidad del territorio nacional. Además, todo ocurrió en la más absoluta clandestinidad, aprovechando el control del Estado para negar lo que ocurría a familiares, jueces, gobiernos extranjeros y a toda la sociedad.

La condena a las violaciones masivas a los derechos humanos producto de ese accionar cruel y salvaje, no sólo importó el castigo a los responsables, sino que permitió que la democracia se edificara sobre la base del estado de derecho, del respeto a los derechos humanos, del repudio a la violencia como forma de acción política y de concebir a la voluntad popular como único mecanismo legítimo para resolver los conflictos de la sociedad. Cómo coinciden en recordarlo expresiones de todo el espectro político, este rechazo a los horrores del pasado se erigió como un basamento compartido por todas las fuerzas políticas democráticas y para una abrumadora mayoría del pueblo.

Ese consenso tan fuerte explica la continuidad de los juicios actuales a los represores, en procura de que esta etapa tan dolorosa de nuestra historia se cierre con justicia. También explica las reacciones que causaron las declaraciones de Gómez Centurión, que ha tratado de presentar los hechos como consecuencia de “excesos” individuales, no derivadas de un plan previo, y de discutir el número de muertes. Principales voces del Gobierno -los ministros Frigerio y Garavano; la gobernadora Vidal, el secretario Avruj- salieron también al cruce del funcionario, en una muestra de diversidad de opiniones dentro del oficialismo a la que no estábamos acostumbrados.

El debate sobre el pasado, la violencia de los ’70, sus causas y consecuencias, sigue y seguirá abierto. Pero confundir la interpretación de los hechos con los hechos mismos -tratándose ni más ni menos que de la mayor tragedia sufrida (y perpetrada) en nuestro país en su historia- es bastardear el pasado y contaminar el presente. Gómez Centurión puede opinar lo que quiera, está en todo su derecho como ciudadano. Pero no puede hacerlo como funcionario de un Gobierno democrático. Su descargo posterior no mejora su situación: pidió disculpas pero no se retractó de sus conceptos. Lo que correspondería es que dejara su cargo.